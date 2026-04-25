Europa otorga a Arteixo 1,8 millones para desarrollar proyectos de inteligencia artificial

Un autobús en Arteixo QUINTANA

El ministerio de Ciencia e Innovación, a través de los fondos Feder de la Unión Europea, ha otorgado al Ayuntamiento de Arteixo 1,8 millones de euros para que desarrolle proyectos basados en la inteligencia artificial que puedan mejorar la movilidad del municipio, agilizar los procesos de trabajo de la administración pública y aumentar las potencialidades turísticas y de ocio de la localidad.

En concreto, se denomina Proyecto Arteixía y servirá para “diseñar, desarrollar, testar y desplegar una plataforma municipal como un ecosistema centralizado para la ingesta, procesamiento, análisis y visualización de datos heterogéneos y formulación de recomendaciones en torno a la gestión de la movilidad", detalla el Gobierno local.