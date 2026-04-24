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Arteixo

Arteixo plantea un modificado de crédito para renovar la travesía de Oseiro

Noelia Díaz
Noelia Díaz
24/04/2026 15:39
Travesía de Oseiro
Travesía de Oseiro
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
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El Gobierno municipal de Arteixo llevará al pleno municipal del próximo jueves un modificado de crédito que incluirá una partida presupuestaria para acometer la reforma integral de un tramo de la travesía de Oseiro (AC-415), desde la glorieta de Sabón al número 28 de la vía. 

La licitación de la obra se realizará por un total de 677.000 euros y los trabajos consistirán en mejorar la accesibilidad de la acera de ambos márgenes de la travesía, uniendo tramos inconexos y completando las secciones tipo de la misma; reubicar el paso de peatones y reordenar las plazas de estacionamiento y contenedores; renovar la marquesina existente; rehabilitar los firmes y pavimentos; adaptar la señalización horizontal y vertical a la nueva configuración proyectada; reparar las redes de fecales y pluviales y soterrar las líneas eléctricas y de telecomunicaciones, entre otros. 

Seguridad en el entorno

“Se trata pues, de proyectar una actuación acorde a las que está llevando a cabo el Ayuntamiento en otros ámbitos del municipio, que promueva el uso y esparcimiento de los vecinos en las nuevas superficies reformadas y que redunden en una mejora de la seguridad vial del entorno”, destaca el Ejecutivo de Carlos Calvelo

Además, las obras proyectadas también servirán, destaca el Consistorio, para ejecutar un nuevo tramo de la red de abastecimiento de agua en el margen derecho de la travesía de Oseiro, así como para renovar la red de alumbrado público por el margen izquierdo. 

Por último, inciden en la necesidad de instalar nuevo mobiliario urbano en toda la zona. La obra comenzará con actuaciones previas de despeje y desbroce del terreno, demoliciones de bordillos y pavimentos, fresados del firme bituminoso y desmontajes de cualquier tipo de elemento de la señalización vertical.

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