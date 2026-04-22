La oferta deportiva para el verano en Arteixo: más de 3.000 plazas y 83 actividades diferentes
El Servizo Municipal de Deportes de Arteixo ha presentado su programa deportivo para el próximo verano, que contará con más de 3.000 plazas en 83 actividades diferentes con la colaboración de diversas entidades del ayuntamiento.
"Co obxectivo constante de promover uns hábitos de vida saudables na ocupación do lecer en períodos vacacionais, a Concellería de Deportes, a través deste programa, continúa fomentando o asociacionismo apoiando ao tecido asociativo local coas distintas actividades nas que colabora", indica el Ayuntamiento, que ofertará cursos y campus de surf, fútbol, ciclismo, baloncesto, balonmano, judo, patinaje, natación, tecnificación de porteros, gimnasia rítmica o ajedrez, entre otros.
