Arteixo repartirá 2.200 euros en su tradicional Concurso de Maios

Concurso de maios Arteixo CEDIDA

El Ayuntamiento de Arteixo repartirá en su tradicional Concurso de Maios un total de 2.200 euros en premios, una actividad para la que ya está abierto el plazo -que finaliza el 15 de mayo a las 14.00 horas-

Hay dos modalidades para participar, la de Maio Tradicional -con materiales naturales y típicos como madera, helechos o flores silvestres- y la de Maio Artístico -recreación libre de escenas, monumentos u obras de arte-.

Los mejores de estas categorías se llevarán 400 euros y habrá otro galardón del mismo importe para centros educativos. Además, se entregarán diez accésits de 100 euros cada uno.

La celebración del certamen tendrá lugar el viernes 29 de mayo en la avenida del Balneario, en el marco de la Festa das Flores. La instalación de los maios se realizará de 08.00 a 10.00 horas y la entrega de premios será a las 13.00 horas.

"A participación está limitada a un máximo de 22 maios por orde de inscrición", destaca el Ayuntamiento, que próximamente dará a conocer el programa completo de la Festa das Flores.