Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arteixo

Arteixo repartirá 2.200 euros en su tradicional Concurso de Maios

Noelia Díaz
Noelia Díaz
21/04/2026 11:25
Concurso de maios Arteixo
Concurso de maios Arteixo
CEDIDA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El Ayuntamiento de Arteixo repartirá en su tradicional Concurso de Maios un total de 2.200 euros en premios, una actividad para la que ya está abierto el plazo -que finaliza el 15 de mayo a las 14.00 horas-

Hay dos modalidades para participar, la de Maio Tradicional -con materiales naturales y típicos como madera, helechos o flores silvestres- y la de Maio Artístico -recreación libre de escenas, monumentos u obras de arte-.

Los mejores de estas categorías se llevarán 400 euros y habrá otro galardón del mismo importe para centros educativos. Además, se entregarán diez accésits de 100 euros cada uno.

La celebración del certamen tendrá lugar el viernes 29 de mayo en la avenida del Balneario, en el marco de la Festa das Flores. La instalación de los maios se realizará de 08.00 a 10.00 horas y la entrega de premios será a las 13.00 horas.

"A participación está limitada a un máximo de 22 maios por orde de inscrición", destaca el Ayuntamiento, que próximamente dará a conocer el programa completo de la Festa das Flores.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

María M. Allegue, en el centro, visitó la Costa da Tapia, en O Temple

La Xunta licita obras de calmado del tráfico en la Costa da Tapia, en O Temple
Noelia Díaz
Presentación de carrera Enki en el Parrote. FOTOS Quintana (14)

La Fundación ENKI impulsa la iniciación al deporte adaptado con más de 150 préstamos de material en 2025
Redacción
El ideal gallego

Amancio Ortega y Navantia venden sus participaciones en Enagás Renovables
Redacción
Ángel Pidal (Nortempo) y Xurxo Arias (AEDIPE)

Nortempo y AEDIPE Galicia lanzan la convocatoria de los premios para reconocer la innovación y el impacto en la gestión de personas
Iván Aguiar