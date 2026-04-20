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Arteixo

Pagar el bus metropolitano con el móvil: la Xunta promociona en Arteixo la app MoBT

Noelia Díaz
Noelia Díaz
20/04/2026 11:15
Foto de familia de la presentación de MoBT en Arteixo
Foto de familia de la presentación de MoBT en Arteixo
MIGUEL MIRAMONTES
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La Xunta promocionó este lunes en Arteixo la plataforma MoBT para el transporte metropolitano, una aplicación que permite, entre otros, el pago del billete a través del móvil, y que unifica las tarjetas TMG y Xente Nova. De esta forma, los usuarios no tendrán que acudir a las sucursales bancarias a recargar su saldo y tendrán un monedero virtual.

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado por la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela y el director de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Damián Rey, informó de los avances en la implantación de la Plataforma Galega de Mobilidade 4.0 MoBT, "activa xa en case o 50% dos desprazamentos interurbanos de toda a comunidade e que se prevé que ao finais deste ano estea no 100%", apuntó.

La solución, financiada con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, está implantada ya en una treintena de contratos que cubren el área metropolitana de A Coruña, las áreas de Pontevedra, O Morrazo y O Salnés, la Mariña de Lugo y Terra Cha. "Activouse tamén para os contratos de longo percorrido entre Ferrol e Ourense, Ferrol e Vigo e Lugo e Vigo, así como no directo entre A Coruña e Lugo. Tras o seu lanzamento como proxecto piloto hai un ano en diversas rutas das áreas de Santiago de Compostela e do Deza, a iniciativa sumou ata o pasado marzo máis de 6.000 persoas usuarias rexistradas", recordó Calvo, quien añadió que Galicia ha sido la primera comunidad española en poner en marcha un servicio de estas características.

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