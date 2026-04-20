Pagar el bus metropolitano con el móvil: la Xunta promociona en Arteixo la app MoBT

Foto de familia de la presentación de MoBT en Arteixo MIGUEL MIRAMONTES

La Xunta promocionó este lunes en Arteixo la plataforma MoBT para el transporte metropolitano, una aplicación que permite, entre otros, el pago del billete a través del móvil, y que unifica las tarjetas TMG y Xente Nova. De esta forma, los usuarios no tendrán que acudir a las sucursales bancarias a recargar su saldo y tendrán un monedero virtual.

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado por la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela y el director de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Damián Rey, informó de los avances en la implantación de la Plataforma Galega de Mobilidade 4.0 MoBT, "activa xa en case o 50% dos desprazamentos interurbanos de toda a comunidade e que se prevé que ao finais deste ano estea no 100%", apuntó.

La solución, financiada con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, está implantada ya en una treintena de contratos que cubren el área metropolitana de A Coruña, las áreas de Pontevedra, O Morrazo y O Salnés, la Mariña de Lugo y Terra Cha. "Activouse tamén para os contratos de longo percorrido entre Ferrol e Ourense, Ferrol e Vigo e Lugo e Vigo, así como no directo entre A Coruña e Lugo. Tras o seu lanzamento como proxecto piloto hai un ano en diversas rutas das áreas de Santiago de Compostela e do Deza, a iniciativa sumou ata o pasado marzo máis de 6.000 persoas usuarias rexistradas", recordó Calvo, quien añadió que Galicia ha sido la primera comunidad española en poner en marcha un servicio de estas características.