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Arteixo

Xacarandaina, entre las entidades más aplaudidas en el célebre Concurso de Xiradela, en Arteixo

El municipio, centro de las celebraciones del área coruñesa al coincidir el certamen con la Festa do Roscón de Lañas

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
19/04/2026 21:47
Todos os grupos A e B
Todos los Grupos de las Categorías A y B
Artabra
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Arteixo, centro de todas las ‘xoldas’, con el certamen anual de Xiradela y la Festa do Roscón de Lañas. Todo en un solo día y en el mismo municipio, para reivindicar la tradición, la música y la cultura de Galicia. 

Tanto la Asociación Fontesvellas, organizadora de la Festa do Roscón de Lañas, como Xiradela, convocante del XXVI Concurso de Música Tradicional Xiradela, volvieron a hacer historia este 2026. 

Unos, porque despacharon unas 200 unidades de dulces entre centenares de asistentes, y otros, porque reunieron casi cuarenta agrupaciones y más de 260 concursantes de una veintena de entidades desplazadas a Arteixo desde toda Galicia. Desde Compostela, Coirós, Ames, Carballo, Trazo, Boimorto, Ponteceso, Sada, Teo, Rianxo y A Coruña, pero también desde Sanxenxo, Ponteareas y Vigo. 

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Xacarandaina da Coruña, con Tarambainas de Vigo, se alzó con varios reconocimientos y se situó como una de las vencedoras de 2026, en la que, sumando las cuatro categorías del concurso, se repartieron 3.000 euros

Así, tanto en la A como en la B se impusieron las ‘Xoaniñas’ de Xacarandaina. Además, la asociación coruñesa, con la agrupación Argalleiros, también se llevó el Premio ao Mellor Vestiario en la D, categoría en la que también se reconoció a ‘Garuleiros’, de la Asociación Cultural Donaire

En esta edición, alrededor de un millar de asistentes se acercaron hasta el centro cívico arteixano y su entorno, que se vistió de colorido para exaltar la música y el baile tradicionales.

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Las imágenes del XXVI Concurso de Música Tradicional de Xiradela

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