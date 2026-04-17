Arteixo lanza a segunda edición dos Premios amArte 2026

II Certamen de Teatro Amador: Premios amArte 2026 Cedida

El ayuntamiento de Arteixo, a través de su Concejalía de Cultura, anuncia la convocatoria del II Certamen de Teatro Amador: Premios amArte 2026. Esta iniciativa, que nació en el 2025, regresa este año como una de las citas claves de la programación cultural Prim’ART.

Con la publicación oficial de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), se abre el proceso para que las compañías aficionadas de toda Galicia y del resto del Estado puedan presentar sus propuestas escénicas.

Plazos y participación:

El certamen está dirigido a grupos de teatro no profesionales. Las principales claves de la convocatoria son:

Inscripción: Los grupos interesados deberán formalizar su solicitud a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Arteixo.

Plazo: 10 días desde su publicación en el BOP

Selección: Un comité técnico será el encargado de seleccionar las obras finalistas que serán representadas ante el público y el jurado.

Fechas de representación: Las funciones se integrarán en la programación cultural en mayo (15, 16, 22 y 23) y junio (día 5), ofreciendo una cartelera atractiva y diversa en el Auditorio del Centro Cívico Cultural de Arteixo Manuel Murguía.

Premios amArte:

Igual que en la edición inaugural, el certamen reconocerá la calidad artística en las siguientes categorías:

Mejor espectáculo para el público (500,00€)

Mejor espectáculo para el jurado (500,00€)

Habrá también un premio directo a cada una de las 5 compañías seleccionadas a tumba abierta de 400,00€.

Consulta de bases: https://sede.arteixo.org/sxc/es/ https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2026/04/17/2026_0000002312.pdf