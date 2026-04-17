Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arteixo

Arteixo lanza a segunda edición dos Premios amArte 2026

Redacción
17/04/2026 12:59
Premios Amarte
II Certamen de Teatro Amador: Premios amArte 2026
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El ayuntamiento de Arteixo, a través de su Concejalía de Cultura, anuncia la convocatoria del II Certamen de Teatro Amador: Premios amArte 2026. Esta iniciativa, que nació en el 2025, regresa este año como una de las citas claves de la programación cultural Prim’ART. 

Con la publicación oficial de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), se abre el proceso para que las compañías aficionadas de toda Galicia y del resto del Estado puedan presentar sus propuestas escénicas. 

Plazos y participación:

El certamen está dirigido a grupos de teatro no profesionales. Las principales claves de la convocatoria son: 

Inscripción: Los grupos interesados deberán formalizar su solicitud a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Arteixo. 

Plazo: 10 días desde su publicación en el BOP 

Selección: Un comité técnico será el encargado de seleccionar las obras finalistas que serán representadas ante el público y el jurado. 

Fechas de representación: Las funciones se integrarán en la programación cultural en mayo (15, 16, 22 y 23) y junio (día 5), ofreciendo una cartelera atractiva y diversa en el Auditorio del Centro Cívico Cultural de Arteixo Manuel Murguía.

Premios amArte:

Igual que en la edición inaugural, el certamen reconocerá la calidad artística en las siguientes categorías: 

Mejor espectáculo para el público (500,00€) 

Mejor espectáculo para el jurado (500,00€) 

Habrá también un premio directo a cada una de las 5 compañías seleccionadas a tumba abierta de 400,00€. 

Consulta de bases: https://sede.arteixo.org/sxc/es/ https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2026/04/17/2026_0000002312.pdf 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Emergencias 112

Vuelca un vehículo con un bebé a bordo en Miño tras chocar contra un turismo estacionado
EP
Regularización de inmigrantes

El Gobierno recibe 13.500 solicitudes para la regularización de migrantes en 24 horas
EFE
MADRID, 17/04/2026.-El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recibido este viernes a la opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, en la sede del partido, en Madrid. EFE/ PP/Diego Puerta // SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Feijóo pide que María Corina Machado pueda regresar a Venezuela y unas elecciones libres
EFE
Premios Amarte

Arteixo lanza a segunda edición dos Premios amArte 2026
Redacción