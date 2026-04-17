Arteixo completa la demolición de los inmuebles que taponaban el cruce de la travesía de Arteixo con la carrereta de Morás

Foto aérea del después del cruce de la travesía de Arteixo y el cruce de Morás Cedida

El concello de Arteixo ha finalizado la demolición de las cinco casas que rodeaban el cruce de la travesía de Arteixo con la carretera hacia Morás (DP-0512), uno de los tapones de tráfico más importantes que tenía el concello debido a la estrechez que presenta el cruce y la dificultad para realizar giros de vehículos de grandes dimensiones que eso conllevaba. Es uno de los hitos de la obra de urbanización que se está llevando a cabo en la travesía de Arteixo, que tiene un presupuesto cercano a los 3,6 millones de euros.

La primera fase de esta actuación abarcará desde la rotonda de Sabón hasta el cruce de las calles Reconquista e Independencia. El objetivo básico de la reforma pasa por humanizar una travesía en la que deben convivir vehículos y peatones, que tiene una gran densidad demográfica, ya que en la travesía se calcula que viven cerca de 2.600 vecinos. Este primer tramo de la reforma mide cerca de 1,8 km y es el más necesitado de toda la travesía de Arteixo de este tipo de actuación. El presupuesto base de la licitación, que se realizará este año, será de 3,6 millones de euros.

La actuación, dividida en tres fases, supondrá la completa urbanización de esta vía, considerada una de las más importantes del término municipal, con una longitud superior a los 3,3 kilómetros. El proyecto incluye la creación de nuevos aparcamientos, zonas de descanso para peatones y la regulación del tráfico mediante la construcción de varias rotondas, con el objetivo de mejorar la movilidad, la seguridad vial y la calidad del entorno urbano.

La humanización de la Travesía de Arteixo se enmarca dentro de la estrategia municipal para modernizar y revitalizar los espacios públicos, impulsando una transformación urbana sostenible y adaptada a las necesidades de vecinos y visitantes.

Todas las propuestas contenidas en este proyecto redundarán en una mejora de la seguridad vial del entorno. Así, se dotará de ancho accesible y continuidad a las aceras, redefiniendo las secciones tipo de las mismas y uniendo los tramos inconexos. También se reordenarán las plazas de estacionamiento y las superficies de contenedores del ámbito. También se renovarán los firmes y pavimentos, y se adaptará la señalización horizontal y vertical a la nueva configuración proyectada. Otro de los aspectos a mejorar pasará por ampliar y renovar la red de alumbrado público, dotándolo de tecnología LED.

Carlos Calvelo señala que esta actuación "pretende mejorar así una zona muy habitada del casco urbano de Arteixo y continuar con soluciones integrales de urbanización que mejoren la calidad de vida de la zona".