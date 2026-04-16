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Arteixo

Los vecinos de Arteixo podrán consultar su consumo de agua gracias a una nueva app móvil

Noelia Díaz
Noelia Díaz
16/04/2026 16:04
José Manuel Álvarez Campana, presidente de Sumarte
José Manuel Álvarez Campana, presidente de Sumarte
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El Ayuntamiento de Arteixo lanzará próximamente una aplicación móvil mediante la cual los vecinos podrán consultar sus consumos de agua de manera detallada. Así lo señaló el presidente de la empresa pública Sumarte, José Manuel Álvarez Campana, en la jornada técnica “Digitalización y gobernanza del agua”, organizada ayer en el Centro Arteixo Innovación por la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas). 

“Estamos preparando una app para que los usuarios puedan, una vez instalado su contador digital, ver sus consumos. Queremos darles ese input de transparencia”, afirmó Campana en su intervención. El encuentro reunió, de manera presencial y telemática, a cerca de 500 responsables de empresas públicas y operadores de agua para analizar los retos y oportunidades del sector asociados a la transformación digital de los sistemas de agua en tramas urbanas. 

Arteixo inició en marzo la instalación de 11.300 contadores de agua digitales de última generación en otras tantas viviendas, un proceso que continúa, según fuentes municipales, “a muy buen ritmo”. 

Por su parte, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, pidió “unha maior coordinación entre os organismos públicos de xestión da auga co fin de optimizar os servizos prestados”. 

Vázquez puntualizó, sobre este asunto, que en Galicia intervienen cuatro organismos de cuenca (Augas de Galicia y tres confederaciones hidrográficas) y recordó que la Xunta está “instalando estacións de control en continuo, mellorando o sistema de predición de inundacións, dixitalizando o rexistro de Augas de Galicia e creando unha plataforma de datos hídricos accesible”.

Inauguración de la jornada 'Arteixo Sostenible'

Arteixo iniciará la semana que viene la instalación de 11.300 contadores de agua digitales

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