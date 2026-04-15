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Arteixo

Roque Ruiz, el actor de Netflix que no olvida sus comienzos en Arteixo

Noelia Díaz
Noelia Díaz
15/04/2026 20:58
Selfi que Ruiz se hizo con sus antiguos compañeros en Melandrainas
Selfi que Ruiz se hizo con sus antiguos compañeros en Melandrainas
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Según el dicho popular, es importante saber de dónde vienes para saber a dónde vas, y el actor arteixán Roque Ruiz (1999), conocido por sus papeles en series como ‘Muertos SL’, ‘El cuco de cristal’ y ‘El desorden que dejas’ (Netflix) o ‘Las hijas de la criada’ (Atresmedia), además de la película ‘Un paseo por el Borne’, parece tener bien presentes sus orígenes. 

Por ello, el intérprete, natural de Loureda y que se encuentra estos días rodando un nuevo proyecto en Galicia, no dudó en visitar a sus antiguos compañeros del grupo de teatro Melandrainas, en Arteixo, donde comenzó su carrera actoral con seis años. “As raíces”, escribió el joven en su cuenta de Instagram junto a un selfi tomado en el local de ensayo de Melandrainas. 

Según Queta Soto, una de las fundadoras de la agrupación teatral, Roque empezó en la interpretación “como actividad extraescolar” y cuando pasó al instituto se incorporó a la escuela Melandrainas dentro del grupo ES4HA2. 

Con 19 años, en 2018, encarnó al liberal Juan Díaz Porlier en la obra ‘Porlier en Pastoriza’, de esta compañía, “lo que le dio la oportunidad de saltar al mundillo cinematográfico”, relata Soto, quien añade que el actor “siempre demostró dotes interpretativas y un carácter inquieto y aventurero”. “Siempre estaba subido a algo y era imposible que estuviese sentado más de cinco minutos. Tanto es así que en alguna ocasión tuvimos que transformar su personaje en un murciélago que se pasaba el rato boca abajo saltando sobre mesas y sillas”, rememora una de las impulsoras del grupo junto a Marga y Antía Fernández

En 2020 Roque Ruiz se convirtió en el irreverente Roi de ‘El desorden que dejas’, además de protagonizar ese mismo año una de las historias del anuncio de la lotería navideña. Desde entonces no ha parado de trabajar, algo que a Queta Soto no le extraña: “Siempre fue un chico supercreativo. Las tres lo recordamos con mucho cariño y nos alegramos de las oportunidades que está teniendo de demostrar su talento”, asevera. 

Ruiz también formó parte de ‘Días mejores’, ‘A lei de Santos’, ‘Clanes’ o ‘El pueblo’, además de mantener su faceta musical con bandas como Roce.

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