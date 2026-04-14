Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arteixo

Ya es oficial: el DOG ratifica la aprobación del plan especial para ampliar Casas Novas


Noelia Díaz
Noelia Díaz
14/04/2026 10:28
Un jinete en una prueba en el recinto arteixán
ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes la aprobación definitiva del plan especial de infraestruturas y dotaciones del complejo hípico Casas Novas, en Larín (Arteixo), con el objetivo de proceder a su ampliación.

El último pleno ordinario, el 26 de marzo, dio luz verde al proyecto presentado en su momento por el grupo Pontegadea, centrado en la puesta en marcha de servicios como terapias con caballos.

El plan actual en el que se incluye esta instalación está obsoleto y es necesario adaptarse a las nuevas normativas. Casas Novas, activo desde 2000, cuenta con casi medio millón de metros cuadrados y está incluido en la zona de transición de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas.

El recinto de suelo rústico cuenta con una superficie de más de 425.000 metros cuadrados. En el actual proyecto se establecen tres zonas diferenciadas: de uso prioritario deportivo, de uso sanitario-asistencial y de uso prioritario educativo. Aquí, se incluyen aparcamientos y alojamientos de carácter temporal relacionados con los usos. A ellas se suman tres zonas libres.

Aprueban inicialmente el plan especial para ampliar Casas Novas, en Arteixo

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

La Asociación Entre Árboles y Jardines organiza 'Raíces en la Trama Urbana' en Betanzos
Redacción
'Sirat' fue la película inaugural de la Semana do Cinema Galego 2026

El teatro Colón superó los 600 espectadores de media durante la Semana do Cinema Galego
Redacción
Manuel y Miguel Reija, en la sala en la que se celebra el juicio, este martes

El lotero que selló la Primitiva millonaria de A Coruña en 2012: “El delegado dijo que estaba liquidada y que no llamase más”
Lara Fernández
El ideal gallego

Ya es oficial: el DOG ratifica la aprobación del plan especial para ampliar Casas Novas
Noelia Díaz