Ya es oficial: el DOG ratifica la aprobación del plan especial para ampliar Casas Novas

Un jinete en una prueba en el recinto arteixán ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes la aprobación definitiva del plan especial de infraestruturas y dotaciones del complejo hípico Casas Novas, en Larín (Arteixo), con el objetivo de proceder a su ampliación.

El último pleno ordinario, el 26 de marzo, dio luz verde al proyecto presentado en su momento por el grupo Pontegadea, centrado en la puesta en marcha de servicios como terapias con caballos.

El plan actual en el que se incluye esta instalación está obsoleto y es necesario adaptarse a las nuevas normativas. Casas Novas, activo desde 2000, cuenta con casi medio millón de metros cuadrados y está incluido en la zona de transición de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas.

El recinto de suelo rústico cuenta con una superficie de más de 425.000 metros cuadrados. En el actual proyecto se establecen tres zonas diferenciadas: de uso prioritario deportivo, de uso sanitario-asistencial y de uso prioritario educativo. Aquí, se incluyen aparcamientos y alojamientos de carácter temporal relacionados con los usos. A ellas se suman tres zonas libres.