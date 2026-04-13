El Ideal Gallego Fundado en 1917

Arteixo

Soldador, criador de galiñas de Mos... e candidato a alcalde de Arteixo

Noelia Díaz
13/04/2026 04:30
quintana. granja de recuperaciÃ³n de gallinas de mos con el candidato al ayuntamiento de arteixo
O candidato a alcaldía de Arteixo, Carlos López, cría galiñas de Mos na granxa de avicultura artesanal de A Senra
Quintana
Soldador, criador de galiñas de Mos, amante da agricultura ecolóxica... e candidato a alcalde de Arteixo para as próximas eleccións municipais de 2027. Carlos López Cotelo (Cabana de Bergantiños, 1994) vén de ser presentado como cabeza de lista do Bloque Nacionalista Galego no municipio arteixán, a onde chegou con 13 anos desde a Costa da Morte e onde quere fomentar unha maior conexión coa terra e o rural

A Senra é a súa explotación de avicultura artesanal, unha iniciativa xunto á súa muller, Ariadna, na que desde hai catro anos recuperan unha especie en perigo de extinción, a galiña de Mos. “Estamos empezando, pero é un lugar que pode quedar moi chulo. Estamos facendo probas da horta ecolóxica e aprendendo constantemente, a horta é o noso lugar para relaxarnos, aquí non hai discusións. A finca ten 4.000 metros e temos permiso para ter ata cen galiñas, pero por agora son elas mesmas as que se van autofinanciando: o que imos sacando da venta ímolo invertindo nelas, e así pouco a pouco”, relata López.

Son, actualmente, 30 galiñas e un galo de Mos que “as coida e que tamén lles dá ordes, aínda que non o pareza”, detalla o avicultor, integrante da Asociación de Avicultores da Raza Galiña de Mos (Avimos). “Temos un sistema de portas para ir levando ás galiñas a diferentes zonas e que sempre teñan verde, segundo a época do ano e a súa situación”, conta Carlos López Cotelo, quen engade que A Senra, a súa marca, é como se chamaba antigamente ese lugar preto do río Seixedo, que agora queda ao carón da AP-9 e a glorieta de Sabón. 

“Ariadna herdou a casa dos seus avós con toda esta extensión de terreo e gustounos o tema da raza autóctona galega, en perigo de extinción... e ademais as galiñas non dan moito traballo, non son como as vacas ou os porcos. Comen herba e cereais, intentamos non darlles nada de pienso. Ao principio plantabamos nós o cereal aquí, pero entraban moitos xabarís e destrozábannos todo”, di quen a semana pasada se proclamou como candidato do BNG de Arteixo para as vindeiras eleccións municipais.

As galiñas de Mos no Seixedo, en imáxenes

quintana. granja de recuperaciÃ³n de gallinas de mos con el candidato al ayuntamiento de arteixoVer más imágenes

López Cotelo recoñece que “estaría moi ben poder vivir disto, pero con avicultura artesanal estás moi limitado e para manter unha familia non dá”. Ademais, lembra que este ano tiveron que confinar as galiñas durante semanas pola gripe aviar, “algo que provocou que se duplicaran os gastos, porque pedían máis comida, ao rematárselles a herba, pero non xeraban ingresos”. 

Crecemento a longo prazo

No futuro pretenden abrir unha sala de envasado e outra de sacrificio no propio recinto, “para poder vender a tendas, restaurantes e demais”, xa que agora só poden distribuir os seus produtos a particulares. 

A moito máis longo prazo, explica Carlos López, quererían organizar visitas escolares á súa granxa. “Crieime nunha aldea de 400 habitantes en Cabana, todos os veciños traballaban o agro e nós sempre tivemos galiñas e porcos. Os meus nenos aquí pásano pipa, e algúns nenos de agora non viron nunca de cerca unha galiña ou non saben de onde vén o leite”, conclúe.

Carlos López Cotelo, candidato do BNG en Arteixo

O BNG de Arteixo estrea candidato para as municipais de 2027: "Quero un Concello que escoite"

