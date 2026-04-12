El otro incendio que devastó una empresa de la comarca coruñesa hace diez años

Incendio que devastó las instalaciones de Acteco en el polígono de Sabón, en Arteixo en 2016 Javier Alborés

El incendio que sufrió Trison en su sede central de Espíritu Santo (Sada) en la madrugada del miércoles al jueves evidencia lo rápido que puede quedar destruido el trabajo de mucho tiempo con un incidente de estas características. En este caso, ardió un tercio de su almacén y la empresa, especializada en sistemas audiovisuales, prevé reactivar la actividad en sus instalaciones la próxima semana.

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No tuvo tanta suerte otra compañía asentada en el área metropolitana de A Coruña que hace diez años sufrió un virulento incendio que arrasó su nave. Se trata de Acteco, una empresa con oficinas centrales en Alicante y que se dedica a la gestión integral, recuperación y valorización de residuos industriales, tanto peligrosos como no. En sus plantas se realiza desde el alquiler de equipos, la recogida y transporte de residuos, su almacenamiento y acondicionamiento, así como el reciclado, o, en su caso, su destrucción. Es cliente del gigante textil Inditex y de otras muchas empresas situadas en Arteixo.

En la noche del sábado 3 de diciembre de hace diez años, saltaron todas las alarmas en la nave industrial de esta compañía, ubicada en la avenida de la Playa del polígono de Sabón, a escasos metros del embalse de O Rexedoiro y del núcleo rural de Oseiro.

Un virulento fuego estalló en esta planta de reciclaje. En su interior se almacenaban, entre otros, cartones y materiales de plástico que, al ser calcinados, provocaron una intensa humareda negra que se dejó ver a kilómetros de distancia y que cubrió por completo el cielo en el entorno de Sabón.

Refuerzos

La alerta por fuego comenzó al final de la tarde de aquel día. La gran fuerza de las llamas y la posibilidad de que hubiese materiales tóxicos hizo que fuesen imposibles de contener con solo los efectivos del parque de bomberos de Arteixo, por lo que estos solicitaron apoyo a sus compañeros de A Coruña, Carballo y Betanzos, además de efectivos de Protección Civil, Axega y Policía Local y Guardia Civil. Desde A Coruña se desplazaron hasta cuatro dotaciones. La refinería de Repsol ofreció material antiincendios para controlar las llamas mientras que desde la Autoridad Portuaria se prestaron barreras de protección anticontaminación. El humo originado en Sabón llegó a verse desde la propia ciudad herculina.

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El incendio se dio por controlado poco antes de la medianoche, pero los efectivos de emergencia continuaron durante toda la madrugada con tareas para evitar que se reavivase el fuego. El jefe del parque de los bomberos de Arteixo, Alejandro García, explicó en aquel momento que el fuego ya había alcanzado dimensiones “alarmantes”. La nave de Acteco quedó arrasada.

Traslado

Una vez las llamas quedaron extinguidas, la atención se trasladó al futuro de la actividad de la empresa en Arteixo. En poco tiempo, informó de que garantizaba que mantendría el puesto de trabajo a los 49 empleados tras este grave suceso.

La compañía tardó un día y medio en conseguir otra nave, también ubicada en Sabón, para retomar su actividad. El gerente de Acteco, Jorge Ramis, destacó entonces que se habían retomado la actividades normales y había sido como si no hubiera pasado “nada”.

La Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de Sabón ayudó a Acteco a encontrar esta nueva nave para que pudiese seguir con su negocio. La agrupación del polígono señaló que informó a la empresa de la ubicación de las naves disponibles y que un solo día después del incendio ya había cerrado “un acuerdo” para trasladarse temporalmente a una de la avenida de la Prensa. “Tener unas instalaciones es básico para empezar la actividad”, indicó entonces la asociación de empresarios.