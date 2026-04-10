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Arteixo

Arteixo traspasa el nuevo parque de Bomberos al Consorcio Provincial, que empezará a funcionar en dos meses

Noelia Díaz
Noelia Díaz
10/04/2026 12:19
La nueva sede del servicio de emergencias está en Morás
Nuevo parque comarcal de Bomberos en Morás
Concello de Arteixo
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El Ayuntamiento de Arteixo efectuó este viernes el traspaso del nuevo parque comarcal de Bomberos, ubicado en el polígono de Morás, al Consorcio Provincial Contra Incendios e Salvamento da Coruña, el trámite administrativo que restaba para que la instalación pueda empezar a funcionar. Según el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, esto se producirá "en dos meses", una vez concluido el actual proceso de selección de personal para el Consorcio. 

"É un proxecto no que se levaba moito tempo traballando. Precisabamos dunhas instalacións máis modernas porque o ciclo de vida útil do parque actual chegou ao final. Hai que agradecer a colaboración coa Deputación e o Consorcio para sacar adiante un parque que mellorará o servizo á veciñanza de Arteixo e aos municipios da contorna, ademais de reducir os tempos de reacción nunha incidencia", explicó el alcalde arteixán, Carlos Calvelo.

Disculpas de Calvelo a Formoso

Calvelo aprovechó para pedir disculpas públicamente a Valentín González Formoso, "porque este proceso empezou mal e reconduciuse gracias á súa boa vontade", en alusión a los enfrentamientos que tuvieron en la Diputación por la firma del convenio para la construcción de este parque, que incluso acabaron con el arteixán expulsado de uno de los plenos provinciales.

Formoso aceptó el gesto y alegó que "os expedientes, ás veces, complícanse, pero cando só se busca o interese común a historia sempre acaba ben". Recordó que la nave albergará a 25 efectivos, frente a los 18 actuales. Al acto asistieron también el diputado de Economía e Facenda, José Ramón Rioboo, el director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva, y el gerente del Consorcio Provincial Contraincendios, José Luis Barca.

Calvelo: “Lo de Formoso con el parque de bomberos es la mayor injusticia en años”

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