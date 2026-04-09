Comienzan los trámites para construir dos aparcamientos en la travesía de Arteixo

Vista actual de la travesía de Arteixo GERMÁN BARREIROS

Arteixo anunció ayer que ha comenzado los trámites urbanísticos necesarios para crear dos nuevas zonas de aparcamiento en la travesía de Arteixo. Concretamente, tiene en proceso los proyectos de urbanización y las expropiaciones necesarias en las unidades de actuación 47 y 5, situadas enfrente del centro de salud de Arteixo y en el cruce de la travesía con la calle Camiño dos Cabalos.

El Gobierno de Carlos Calvelo indica que esta vía es una de las más necesitadas de plazas de estacionamiento debido a la presencia de equipamientos públicos como el ambulatorio “y de una actividad comercial creciente”.

El aparcamiento situado frente al centro médico llevará también aparejada la construcción de una nueva calle perpendicular a la travesía de Arteixo y en total se habilitarán 37 plazas para vehículos, mientras que en el parking situado en Camiño dos Cabalos se dispondrán 57 espacios. “Este equipamiento estará circundado también por una nueva zona verde de tránsito peatonal”, alega Arteixo.

Desde el Consistorio añaden que se encuentran en plena creación de otro nuevo recinto para aparcar en la calle Sinforiano López, “un enclave estratégico que conecta la travesía de Arteixo con la avenida de Finisterre”.

El Ayuntamiento recuerda que había adjudicado las obras de este aparcamiento en el Alto de Arteixo –con 2.100 metros cuadrados– a principios de este año, por un importe de 82.000 euros, y los trabajos finalizarán en mayo.

El impacto de estos nuevos estacionamientos, concluye Arteixo, “irá más allá del ámbito residencial”. “Las nuevas plazas facilitarán el acceso a los comercios y locales de hostelería de la zona, además de mejorar la conexión con las industrias del polígono”.

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