Arteixo firma su mejor inicio de año en cuanto a creación de empresas de los últimos tres lustros

Una de las vías del polígono de Sabón CARLOTA BLANCO

El ayuntamiento de Arteixo registró su mejor inicio de año en el ámbito de la creación de empresas de los últimos tres lustros, según se desprende de los datos de explotación del Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE). Así, el municipio vio nacer 20 nuevas sociedades en el primer trimestre de 2026, once de ellas en marzo.

Arteixo no logró una cifra tan alta en ninguno de los primeros trimestres anteriores –el IGE muestra los datos desde el año 2012 y los únicos años que se acercan a la cifra de 2026 fueron 2016 y 2017, con 16 empresas–. La subida con respecto a los meses de enero, febrero y marzo del año pasado es de un 66,6%, pasando de 12 nuevas sociedades a 20.

El año comenzó flojo para Arteixo, con una sola entidad creada en enero, pero supo remontar en febrero, con ocho, y en marzo, con once. El pasado mes, de hecho, la localidad que preside Carlos Calvelo logró situarse, de nuevo, a la cabeza de la creación empresarial en el área metropolitana, una corona que en los últimos años le había arrebatado Oleiros –que en marzo ‘alumbró’ nueve empresas nuevas– y, en ocasiones, también Culleredo.

A pesar de la evidente línea ascendente de Arteixo, Oleiros todavía sigue un ‘pasito’ por delante y, aunque el mes pasado no obtuvo los mejores registros, en el cómputo global del primer trimestre sumó 21 nuevas entidades. Se recupera, así, con respecto al inicio de 2025 –12 empresas contabilizadas–.

Culleredo y Bergondo son los siguientes en la clasificación, con 15 firmas nacidas desde el 1 de enero de 2026. En el polo opuesto se sitúa Carral, que desde que empezó este ejercicio solo ha sumado dos sociedades mercantiles.

En la comarca de Betanzos, la capital es la punta de lanza, con ocho empresas, pero Paderne, Irixoa o Vilarmaior siguen sin registros de ningún tipo en lo que va de año.

El área coruñesa muestra cada mes signos de crecimiento económico. La creación empresarial en las comarcas de A Coruña y Betanzos se incrementó un 6,2% en 2025 con respecto al año anterior, registrando un total de 390 sociedades nuevas, frente a las 367 de 2024.