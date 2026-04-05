Arteixo se inspira en la Bauhaus para el nuevo parque de Candame

La parcela donde se ubicará el nuevo parque Carlota Blanco

Arteixo construirá próximamente un parque en Candame, en el que invertirá cerca de 400.000 euros y para el que se inspirará en la corriente denominada Nueva Bauhaus Europea, que busca la transición ecológica en los municipios y se basa en tres pilares: sostenibilidad, estética e inclusión.

La creación de la nueva instalación, situada en una parcela de la calle Aurelio Aguirre, forma parte de la Agenda Urbana y Rural de Arteixo. “Tendrá un alto impacto y un poder de transformación real sobre el municipio y el área funcional en la que está emplazada”, explica el Ayuntamiento, que detalla que se instalarán doce elementos infantiles para distintas edades, “incluyendo estructuras combinadas, juegos musicales accesibles, columpios, toboganes, saltadores, carrusel inclusivo, elementos de trepa y juegos sonoros”.

Además, está prevista otro espacio de esparcimiento con zona de descanso y actividad física, donde se colocarán dos elementos biosaludables, una fuente, bancos, mesas, papeleras y nuevo alumbrado.

Dada la proximidad del tráfico rodado, la zona de juegos se encontrará totalmente perimetrada, señala el Ayuntamiento arteixán.

El parque infantil contará con pavimento amortiguador de caucho continuo en gran parte de su superficie, alternándose este con pequeñas áreas de otros acabados como el hormigón, el solado de bolos de río, tarima de madera y césped artificial, dispuestos a modo de recorrido sensorial.

“Se pretende con ello que los pavimentos se integren en la estructura del juego, siendo parte fundamental de la experiencia lúdica de las instalaciones”, puede leerse en el proyecto.

La actuación se completa con los trabajos pertinentes en los servicios de abastecimiento y con la plantación de 11 pies de liquidámbar americano (Liquidambar styraciflua) y un macizo arbustivo de Abelia grandiflora, entre otras tareas. El presupuesto base de licitación, IVA incluido, es de 390.794,53 euros.