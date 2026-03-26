Arteixo es el municipio de Galicia de entre 20.000 y 50.000 habitantes que más dinero destina a subvenciones deportivas

Día del Deporte en Arteixo Archivo El Ideal Gallego

Arteixo aprobó las bases de concurrencia competitiva por un total de 372.000 euros en subvenciones para entidades deportivas en 2026.

De esta manera es el municipio de Galicia de entre 20.000 y 50.000 habitantes que más dinero destina a estas ayudas, según la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

En concreto, 10,59 euros per cápita a subvenciones deportivas anualmente, “a mucha distancia” de otros municipios de su mismo tamaño en el área de A Coruña. “Carballo el único ayuntamiento que se acerca a las cifras de Arteixo con 10,26 euros por habitante y año”, detallaron desde el Gobierno de Carlos Calvelo.

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Así, con estos fondos se apoya a entidades sin ánimo de lucro en la creación o mantenimiento de actividades deportivas o dedicadas a fomentar el deporte base y el deporte para todos y se promueve la organización de eventos deportivos y las actividades físicas saludables, al tiempo que se apoya a deportistas arteixáns individuales que acrediten especial dedicación a la actividad deportiva y futura proyección en la alta competición.

Además, también se busca la promoción de los deportes autóctonos, ya que los responsables municipales consideran relevante dentro de sus competencias de promoción del deporte, ayudar a aquellas entidades que continúan manteniendo el objetivo de contribuir a la divulgación y exhibición de los deportes autóctonos y tradicional.