Arteixo pone fin este jueves a más de dos años de trámites para ampliar Casas Novas

Casas Novas acoge, entre otras actividades, competiciones hípicas ARCHIVO

El Ayuntamiento de Arteixo pondrá fin este jueves , salvo imprevisto trascendente, a más de dos años de trámites para llevar a cabo la ampliación de las instalaciones ecuestres de Casas Novas, en la parroquia de Larín. El pleno aprobará un proyecto, presentado en su momento por el grupo Pontegadea, centrado en la puesta en marcha de servicios como terapias con caballos.

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El plan actual en el que se incluye esta infraestructura está obsoleto y es necesario adaptarse a las nuevas normativas. Casas Novas, activo desde 2000, cuenta con casi medio millón de metros cuadrados y está incluido en la zona de transición de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas.

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Casas Novas dispone de cuadras, zonas de cuidado de animales, almacenes de estiércol, forraje, silos de piensos, paddocks, zonas abiertas para los caballos y dos pistas de exhibición y competición. Ahora se completará la oferta del establecimiento con actividades terapéuticas como la hipoterapia y la equitación adaptada. La iniciativa no supone un cambio de usos, ya que continuará siendo de uso rústico.