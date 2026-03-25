Arteixo participa en Copenhague en los encuentros internacionales de una red de innovación europea

Encuentro internacional de red de innovación europea Cedida

El ayuntamiento de Arteixo, a través de dos técnicos del concello, participa en los encuentros internacionales del programa RAPTOR 2026, organizados por EIT Urban Mobility en Copenhague entre los días 23 y 25 de marzo, en el marco de los EIT Urban Mobility Community Days. El concello ha participado este año en otros encuentros de la propia Red Raptor en Perugia (Italia) y de la Red Impulso en Madrid (esta última auspiciada por el ministerio de Ciencia e Innovación), para conocer las experiencias de otros ayuntamientos en los ámbitos de la movilidad y la transformación digital, y de esta forma tener más facilidad para acceder a fondos europeos.

Arteixo ha sido seleccionada como una de las 15 ciudades participantes en la edición 2026 del programa RAPTOR, entre más de 1.000 solicitudes presentadas por ciudades de toda Europa, lo que supone un importante reconocimiento al trabajo desarrollado en el ámbito de la innovación urbana.

Las ciudades seleccionadas en esta edición son: Aarhus, Arteixo, Balti, Belgrado, Berlín, Bruselas, Dublín, Edimburgo, Guimarães, Helsinki, Londres, Luleå, Lviv, Nitra, Salzburg, Trento y Wiesbaden.

En este contexto, el municipio está presente en el RAPTOR Summit, un espacio de trabajo y colaboración que reúne a las ciudades seleccionadas en esta edición. Este encuentro permitirá compartir experiencias, identificar retos comunes y avanzar en el desarrollo de soluciones innovadoras en el ámbito de la movilidad urbana.

Durante estas jornadas, el Ayuntamiento de Arteixo ha presentado su reto, centrado en la optimización de la movilidad urbana mediante el uso de soluciones innovadoras que permitan mejorar la eficiencia, sostenibilidad y la transición energética, alineado con el enfoque del programa RAPTOR de desarrollar y testar soluciones tecnológicas en entornos reales. Este reto ha despertado un notable interés en el ecosistema europeo de innovación, siendo el que mayor número de expresiones de interés ha recibido (41 propuestas) por parte de entidades de toda Europa.

La participación en este foro internacional constituye una oportunidad clave para reforzar el posicionamiento de Arteixo en redes europeas, intercambiar buenas prácticas y avanzar en la implementación de soluciones innovadoras que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Tal y como se ha puesto de manifiesto en el propio encuentro, el RAPTOR Summit representa una excelente ocasión para el intercambio de experiencias y el aprendizaje conjunto, destacando el valor de la colaboración entre ciudades para afrontar retos comunes y generar nuevas ideas en el ámbito de la movilidad urbana.