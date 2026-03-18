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Arteixo

Ferroglobe proporciona un puesto de mando avanzado para Protección Civil de Arteixo

Redacción
18/03/2026 12:43
Acto de presentación del puesto avanzado para Protección Civil
Acto de presentación del puesto avanzado para Protección Civil
CEDIDA
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El Ayuntamiento de Arteixo ha acogido este miércoles la presentación oficial del nuevo equipamiento destinado a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, adquirido gracias a la colaboración de la empresa Ferroglobe en el marco de sus políticas de responsabilidad social corporativa, señaló el Ejecutivo.

Al acto asistieron el director de la planta de Ferroglobe en Sabón, Luis Castillón; el teniente de alcalde José María Sánchez Novo y el concejal de Servicios Económicos, Emilio Maceiras, además de miembros de Protección Civil. La sesión "sirvió para poner en valor la importancia de la cooperación entre administraciones públicas y tejido empresarial en la mejora de los recursos destinados a la seguridad y atención a la ciudadanía", explican desde Arteixo.

El material financiado por Ferroglobe consiste en un puesto avanzadocompletamente equipado, que incluye un generador autónomo y un sistema de iluminación portátil de alta eficiencia. Este nuevo recurso permitirá a la Agrupación de Voluntarios reforzar su capacidad operativa en situaciones de emergencia y también mejorará las tareas de organización de eventos multitudinarios en el municipio, aseguran.

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