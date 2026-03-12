Vecinos de Meicende alertan del maltrato a dos yeguas por parte de su propietario

Uno de los caballos parcialmente abandonados en Meicende CEDIDA

Los vecinos de Meicende, en Arteixo, han alertado del abandono parcial y el maltrato a dos yeguas en prados cercanos a la travesía principal de la localidad. Alegan que los animales “no están desnutridos porque tienen pasto”, pero carecen de otros alimentos y agua para beber y pasan todo el tiempo a la intemperie, “llueva, truene o haga un sol de justicia”, explican.

Muchos de los habitantes de esta parroquia arteixana llevan meses proporcionando bebida a los caballos, algo que el verano pasado se tornó casi un reto personal para Cristina Araujo: “Iba prácticamente todos los días, les llevaba unos 70 litros de agua por día. Son animales grandes y estaban a pleno sol, bebían muchísimo”, cuenta.

Según los vecinos, estos caballos y otros desperdigados por diferentes lugares del municipio –creen que la cifra ronda los 14– pertenecen al colectivo conocido como Jinetes Enmascarados, un grupo que acostumbra a cabalgar por A Coruña y su área ataviados con coloridos trajes y luces.

Añaden que este abandono ha provocado serias consecuencias a los animales. “Una de las yeguas tenía los cascos en muy mal estado y padecía, creo que se llama así, laminitis, una inflamación importante en las láminas de los cascos”, cuenta Cristina Araujo, que asegura que “el Seprona conoce esta situación”.

Por su parte, la Consellería do Medio Rural reconoce sobre este caso que “nos últimos tempos recibíronse varias denuncias –a última a finais do pasado mes de febreiro– e estase actuando en consecuencia”. En concreto, indica la Xunta, “vaise seguir coas inspeccións e tamén están previstas novas xuntanzas con membros das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado para avanzar nas investigacións”.

“A Consellería atende e investiga todas as denuncias relacionadas co benestar animal que recibe, tanto por parte de particulares como polas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado”, manifiesta.