Un acusado de apropiarse en Arteixo de inmuebles de su padre, con deterioro cognitivo, alega que fue "idea" de su progenitor

Audiencia Provincial de A Coruña

El acusado de hacerse con fincas pertenecientes a su padre por valor de 257.000 euros, empleando para ello un poder que obtuvo a pesar de que presentaba deterioro cognitivo, según consta en el escrito fiscal, ha alegado que fue "idea" de su progenitor que él "tuviera un poder amplio". "Mi padre quería protegerme", ha asegurado.

Ha sido durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de A Coruña. "Vamos a hacer un poder de forma que tú solo, exclusivamente, bajo mis instrucciones y con una condición que es que no se entere nadie puedas disponer, si fuera necesario en algún momento, del patrimonio", ha explicado respecto a los hechos que se le imputan.

"Fue idea de mi padre que yo tuviera un poder amplio", ha insistido. "Además, se preocupó de nombrarme tutor", ha añadido. "Yo era un buen hijo para mi padre, me ocupé por él siempre", ha recalcado tras apuntar que tuvieron "una relación magnífica toda la vida". En contraposición, ha manifestado que entre él y su hermano fue "mala".

Asimismo, el procesado ha expuesto que su hermano "tenía un poder" que su padre "no se atrevía a revocarle porque es una persona muy peligrosa y violenta".

En cuanto a los hechos que se le imputan, ha incidido en que "es una demanda totalmente calumniosa, falsa y no tiene ningún fundamento". "No tienen una sola prueba que acredite nada de lo que me están acusando", ha asegurado.

Declaración del padre

En esta jornada, también se ha visionado la declaración previa realizada por el querellante original -el padre- fallecido durante el curso del procedimiento. En la misma, reconoce que no tiene relación con sus hijos. "No tengo trato con ellos, con ninguno de los dos, no me llevo bien con ellos", insiste.

Del mismo modo, asegura que los hermanos también "se llevan mal". "Nunca se entendieron en la vida", reitera para añadir que este desencuentro se debe a "peleas" por el reparto de las propiedades de los progenitores.

En su testimonio, asegura que "aún" no tiene repartidos sus bienes entre los herederos y niega haberle "regalado" alguno al procesado. A preguntas sobre la firma de un poder y de donaciones al acusado, el hombre asegura no recordar nada. "Tengo problemas de memoria", afirma tras negar tener problemas con el alcohol.

Este jueves, ha testificado, entre otros, el perito que hizo un informe sobre el estado del padre en diciembre de 2021 quien ha ratificado que en ese momento "tenía un deterioro cognitivo leve provocado por el consumo de alcohol". No obstante, ha certificado que sus capacidades volitivas estaban "conservadas".

En la primera sesión del juicio celebrada este miércoles declaró el hermano del procesado -su letrado ejerce la acusación particular en la vista- quien recalcó que el encausado "los inmuebles de valor se los autodonó todos".

"El poder que tenía mi hermano era letal, le dejaba hacer de todo absolutamente", manifestó. Además, especificó que él también tenía un poder pero "no podía disponer" del mismo. "Salvo que estuviese incapacitado y hacerlo en su interés", puntualizó.

En cuanto al estado de salud de su padre, señaló que desde que enviudó, en 2015, fue "diagnosticado de depresión y etilismo crónico". "Era una persona vulnerable", reiteró. "Conociendo estas patologías me resultaba extraño que pasaran tardes enteras en diversos bares bebiendo cantidades importantes", expuso respecto a la relación del procesado con su progenitor.

En esa jornada también declaró, entre otros testigos, la médica forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) que realizó un informe de reconocimiento sobre salud mental y capacidad de la presunta víctima en junio de 2022. "Mostraba deterioro cognitivo general de carácter leve en ese momento", coincidió tras apuntar a un "trastorno por consumo de alcohol" sumado a "rasgos de depresión".

Del mismo modo, la facultativa explicó que el hombre "delegaba la toma de decisones". "Una situación de especial vulnerabilidad siendo fácilmente sugestionable por terceros", especificó para recalcar que podría "ser objeto de abusos". No obstante, dijo que "no estaba totalmente incapacitado".

Según consta en el escrito del Ministerio Público, los hechos se remontan a 2021, cuando el acusado, "con la finalidad de obtener un enriquecimiento patrimonial ilícito" y a pesar de que su padre padecía un "deterioro cognitivo" que lo hacía "vulnerable", consiguió un poder notarial para cuidar de sus propiedades.

Añade que empleando este documento, en dos momentos del año 2021, el procesado se "autodonó" varios pisos, viviendas, bajos, trasteros y plazas de garaje en la localidad de Arteixo, todos ellos valorados en unos 257.000 euros.

Petición de condena

Fiscalía considera estos hechos constitutivos de un delito continuado de administración desleal, por el que solicita para el encausado ocho años de cárcel y multa, así como la restitución de los bienes a su padre. "Se acreditan los hechos que se le imputan al acusado", ha afirmado el representante del Ministerio Público en la lectura de conclusiones.

Condena que comparte la acusación particular, quien reclama, además, un año de cárcel por apropiación indebida de unas joyas de la madre desaparecidas.

Por su parte, la defensa pide la libre absolución de su cliente al alegar que los "negocios fueron consentidos". "Fue el padre expresamente el que le pidió que hiciese esos negocios, esas donaciones y aparentemente después se retractó", explicó este letrado en declaraciones a Europa Press, antes de la vista.