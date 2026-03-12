El Cetim espera tener listo el nuevo centro de investigación de Arteixo en dos años

Acto para exponer las líneas básicas del proyecto del Cetim Patricia G. Fraga

“Queremos un edificio que sea un piloto de la tecnología sostenible”. Estas son las palabras que utilizó el director general del Cetim (Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial), Toni Pons, para definir el proyecto que desarrollará esta entidad en el polígono de Morás, en Arteixo.

El Cetim, la Xunta y el Ayuntamiento de Arteixo realizaron este jueves un acto en el que expusieron las líneas maestras de esta iniciativa. Pons explicó que esta actuación deberá estar ejecutada en el plazo de dos años, es decir en 2028, y que la intención es avanzar “lo más rápido posible” para que este nuevo centro sea una realidad.

También detalló que actualmente solo están pendiente los últimos detalles para la redacción del proyecto, que saldrá a concurso público en “breve”. El inmueble contará con nueve laboratorios, destinados a química general, analítica, aguas, bioprocesos, microbiología, almacenamiento energético, construcción sostenible, industria digital y también de investigación y desarrollo.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, explicó que el proyecto presenta una “visión moi funcional” y “razoada”. “Este é un proxecto de futuro para Arteixo e para toda Galicia”, señaló. Además, felicitó a todos los participantes involucrados en esta iniciativa por haber logrado sacarla adelante. La Xunta destina tres millones de euros a financiar la obra del Cetim.

Una recreación virtual del proyecto del Cetim Cedida

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, indicó que con está actuación el municipio y el centro tecnológico se alían “en el objetivo” de potenciar “la economía circular”. El Gobierno local cedió una parcela en Morás para la ejecución de este proyecto. La finca tiene una superficie de 6.591 metros cuadrados.

Uno de los arquitectos encargados de preparar el proyecto de este equipamiento, Ignacio Reigada (del estudio Sinaldaba), relató que este inmueble se estructura "en una serie de volúmenes" que se podrán ir ampliando en el futuro. También contará con cubiertas vegetales y contará con sistemas para reciclar el agua del riego y de los baños.