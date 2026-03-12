Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arteixo

El Cetim espera tener listo el nuevo centro de investigación de Arteixo en dos años

La Xunta financia la actuación con tres millones de euros y el Ayuntamiento cede una parcela de 6.500 metros

Iván Aguiar
Iván Aguiar
12/03/2026 14:24
Acto para exponer las líneas básicas del proyecto del Cetim
Acto para exponer las líneas básicas del proyecto del Cetim
Patricia G. Fraga
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

“Queremos un edificio que sea un piloto de la tecnología sostenible”. Estas son las palabras que utilizó el director general del Cetim (Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial), Toni Pons, para definir el proyecto que desarrollará esta entidad en el polígono de Morás, en Arteixo.

El Cetim, la Xunta y el Ayuntamiento de Arteixo realizaron este jueves un acto en el que expusieron las líneas maestras de esta iniciativa. Pons explicó que esta actuación deberá estar ejecutada en el plazo de dos años, es decir en 2028, y que la intención es avanzar “lo más rápido posible” para que este nuevo centro sea una realidad.

Parcelas en el polígono de Morás

La Xunta destinará 3 millones al centro tecnológico de Arteixo

Más información

También detalló que actualmente solo están pendiente los últimos detalles para la redacción del proyecto, que saldrá a concurso público en “breve”. El inmueble contará con nueve laboratorios, destinados a química general, analítica, aguas, bioprocesos, microbiología, almacenamiento energético, construcción sostenible, industria digital y también de investigación y desarrollo.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, explicó que el proyecto presenta una “visión moi funcional” y “razoada”. “Este é un proxecto de futuro para Arteixo e para toda Galicia”, señaló. Además, felicitó a todos los participantes involucrados en esta iniciativa por haber logrado sacarla adelante. La Xunta destina tres millones de euros a financiar la obra del Cetim.

Una recreación virtual del proyecto del Cetim
Una recreación virtual del proyecto del Cetim
Cedida

El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, indicó que con está actuación el municipio y el centro tecnológico se alían “en el objetivo” de potenciar “la economía circular”. El Gobierno local cedió una parcela en Morás para la ejecución de este proyecto. La finca tiene una superficie de 6.591 metros cuadrados.

Uno de los arquitectos encargados de preparar el proyecto de este equipamiento, Ignacio Reigada (del estudio Sinaldaba), relató que este inmueble se estructura "en una serie de volúmenes" que se podrán ir ampliando en el futuro. También contará con cubiertas vegetales y contará con sistemas para reciclar el agua del riego y de los baños.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Jero García, en la Fundación María José Jove

Jero García | Cuando haces daño a través de la pantalla, no ves el daño. ¿Y qué ocurre? Que no paras, te deshumanizas
Óscar Ulla
Plantación de árboles en Curtis

La Xunta empieza a plantar los 1.100 árboles que crearán un corredor verde en Curtis
Redacción
El ideal gallego

La acusada de llamar "Begoño" a la mujer de Pedro Sánchez se disculpa por una expresión "desafortunada"
EFE
Álvaro Mena, Luis Verde y Carlos Nieto, esta mañana, en el Chuac

La lista de espera para una cirugía en A Coruña es menor de 80 días
Dani Sánchez