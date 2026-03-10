La Xunta invierte 30.000 euros en rehabilitar y poner en valor el molino de Sisalde, en Arteixo

Carlos Calvelo, Belén do Campo, Patricia Amado y Pilar Arias, este martes en Sisalde GERMÁN BARREIROS

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada por el alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, la directora territorial de la Consellería de Medio Ambiente, Pilar Arias, y la concejala Patricia Amado visitó este martes el municipio para conocer el resultado de las obras de rehabilitación en el molino de Sisalde, en las que el Gobierno gallego invirtió 30.000 euros.

La ayuda se enmarca en una línea dedicada a las Reservas de Biosfera de Galicia, y recordó que Arteixo se integra en la de As Mariñas Coruñesas junto a Abegondo, Aranga, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Coirós, Culleredo, Curtis, Irixoa, Miño, Oleiros, Oza-Cesuras, Paderne, Sada y Sobrado.

Las actuaciones subvencionables en este programa –convocado por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático– son, entre otras, las vinculadas a la conservación, recuperación y rehabilitación del patrimonio natural y cultural, así como a la sensibilización ecológica en las Reservas de Galicia.

Las obras

Los trabajos realizados en la edificación de Sisalde consistieron en el levantamiento de la cubierta existente y su posterior reposición con material idéntico al original, en la rehabilitación de las paredes de madera y en su impermeabilización, así como en el tratamiento integral de la madera.

Además, se repuso la puerta de acceso y se sustituyó la ventana existente manteniendo la estética tradicional y se llevó a cabo una limpieza del entorno con la reposición del canal en piedra, respetando los elementos arquitectónicos clásicos. Más tarde se instaló un vidrio de seguridad en el eje de la piedra del molino “co obxectivo de evitar caídas e permitir ao mesmo tempo a observación da arquitectura tradicional”, señaló la delegada de la Xunta, quien añadió que también se colocaron dos bancos de granito en el lugar.

La parcela en la que se sitúa el molino cuenta con una superficie de 17.783 metros cuadrados, mientras que la ‘casa’ ocupa 22,08 metros, con una configuración rectangular. “Con esta intervención refórzase o compromiso de Arteixo coa posta en valor e conservación do patrimonio etnográfico, contribuíndo á súa protección e á súa integración na contorna”, comentó Belén do Campo.

Por último, la delegada de la Xunta en A Coruña recordó que de la orden 2024-25 de estas ayudas para rehabilitación del patrimonio natural y cultural ya se beneficiaron territorios de las comarcas coruñesa y betanceira como Paderne, Bergondo, Carral, Arteixo, Oleiros, Miño y Oza-Cesuras, con un importe total de más de 165.000 euros.