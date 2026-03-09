La repostera de Arteixo que elabora la mejor pasta de té de Galicia

La pasta de Adriana Cabot que ganó el certamen en la categoría de Galicia CEDIDA

El obrador de Adriana Cabot, deArteixo, triunfó en la séptima edición de los premios Dulcypas a la Mejor Pasta de Té Artesana, un certamen que se celebró el pasado fin de semana y que reconocía la calidad de diferentes postres en cada comunidad autónoma.

En este caso, la repostera arteixana -que surte con sus productos a empresas como Inditex y se encargó, por ejemplo, de las pastas de la inauguración del Zacaffé de la calle Compostela- se llevó el primer premio en la categoría Galicia y compartía estos días en redes sociales su reacción al recibir el galardón, saltando de alegría.

La pasta en cuestión representaba una nuez, con su cáscara y todo, y logró los elogios del jurado -en el que estaban Eva Arguiñano, Martín Berasategui, Jordi Farrés y Carles Mampel, entre otros- en un certamen que tuvo lugar en la escuela de hostelería de Karlos Arguiñano en Zarautz, en el País Vasco.

La perrunilla del obrador Golimbeo, de Los Santos de Maimona (Badajoz), fue reconocida como la Mejor Pasta de Té de España 2026.

