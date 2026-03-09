Así es el nuevo parque de Bomberos de Arteixo

La nueva sede del servicio de emergencias está en Morás Concello de Arteixo

El concello de Arteixo ya tiene nuevo parque comarcal de Bomberos. La iniciativa forma parte del acuerdo al que se llegó con el Consorcio Provincial de Bomberos a través de un convenio que recoge el traslado del parque comarcal a unas nuevas instalaciones en el polígono de Morás, desde su ubicación actual en el polígono de Sabón.

El actual parque de bomberos, que ya había quedado obsoleto, está situado dentro de una parcela municipal que alberga otros servicios como el departamento de recogida de residuos, obras o Protección Civil.

El concello de Arteixo segregó 4.000 m² de una parcela de propiedad municipal en el polígono de Morás que posibilitó la construcción por parte del municipio de un nuevo parque de bomberos comarcal que servirá para modernizar y ampliar las actuales instalaciones, explican desde el Ayuntamiento.

El proyecto fue examinado por los técnicos del Consorcio de Bomberos, que dieron su beneplácito, y ha supuesto una inversión de 1,3 millones de euros.