Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arteixo

Así es el nuevo parque de Bomberos de Arteixo

Redacción
09/03/2026 13:31
La nueva sede del servicio de emergencias está en Morás
La nueva sede del servicio de emergencias está en Morás
Concello de Arteixo
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El concello de Arteixo ya tiene nuevo parque comarcal de Bomberos. La iniciativa forma parte del acuerdo al que se llegó con el Consorcio Provincial de Bomberos a través de un convenio que recoge el traslado del parque comarcal a unas nuevas instalaciones en el polígono de Morás, desde su ubicación actual en el polígono de Sabón. 

Nuevo parque comarcal de Bomberos de Morás

Arteixo recibirá el nuevo parque de bomberos de Morás el día 9

Más información

El actual parque de bomberos, que ya había quedado obsoleto, está situado dentro de una parcela municipal que alberga otros servicios como el departamento de recogida de residuos, obras o Protección Civil.

Galería

El nuevo parque de Bomberos de Arteixo, por dentro

La nueva sede del servicio de emergencias está en MorásVer más imágenes

El concello de Arteixo segregó 4.000 m² de una parcela de propiedad municipal en el polígono de Morás que posibilitó la construcción por parte del municipio de un nuevo parque de bomberos comarcal que servirá para modernizar y ampliar las actuales instalaciones, explican desde el Ayuntamiento. 

El proyecto fue examinado por los técnicos del Consorcio de Bomberos, que dieron su beneplácito, y ha supuesto una inversión de 1,3 millones de euros. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Íñigo Errejón abandona los juzgados tras declarar

Un juzgado admite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual
EFE
La nueva sede del servicio de emergencias está en Morás

Así es el nuevo parque de Bomberos de Arteixo
Redacción
El ideal gallego

La ayuda del Gobierno de 100 euros para comprar gafas o lentillas llega ya a más de 9.500 niños en Galicia
EFE
Momento de la detención de un hombre por tráfico de drogas en A Coruña

La Policía desmantela un punto de venta de cocaína y heroína en la avenida de Finisterre
Redacción