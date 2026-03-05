Precios especiales y sorteos en la Feria de Oportunidades de Arteixo

El evento se presentó en el Campo da Festa Cedida

Arteixo acoge desde este viernes y hasta el domingo una nueva edición de la Feria de Oportunidades, un evento con el que el Centro Comercial Aberto y el Ayuntamiento buscan dinamizar las ventas en la localidad gracias a diversas ofertas y sorteos. El evento, situado en el Campo da Festa, abre este viernes a las 17.00 horas con 27 carpas y la participación de 20 establecimientos.

Moda para todos los públicos, calzado, mercería, tejidos, máquinas de coser, puericultura, artesanía, regalos, repostería o artículos para mascotas son solo algunos de los productos presentes en la feria, organizada por el Ejecutivo local y coordinada por el CCA, “co obxectivo de crear un espazo de encontro entre comercio e veciñanza, favorecer a venda directa e reforzar o papel do pequeno comercio na vida económica e social do municipio”, destacan.

La cita cuenta con el apoyo y financiación de la Xunta a través de la Dirección Xeral de Comercio, y de la Diputación, en el marco de sus líneas de apoyo al comercio de proximidad. Según el alcalde, Carlos Calvelo, “a Feira de Oportunidades naceu como unha ferramenta para estimular o consumo, facilitar a rotación de stock e atraer público ao comercio local, reunindo durante tres días unha ampla oferta nun único espazo accesible para a cidadanía”.

Los horarios serán de 17.00 a 20.00 viernes, de 10.00 a 20.00 sábado, y de 11.00 a 20.00 el domingo.

Actividades infantiles para los más pequeños Habrá actividades infantiles como talleres y juegos para que la feria sea “unha experiencia atractiva para toda a familia”. Todas aquellas personas que realicen una compra en el recinto recibirán un ticket de acceso gratuito para la zona dedicada a los niños y habrá actuaciones de Pakolas, el sábado, a las 18.00 horas; y de Pablo Díaz el domingo, a las 13.30 horas.

Liquidación

Los comerciantes buscan liquidar excedentes de temporada y por ello ofrecerán precios populares, con el fin, también, de dar visibilidad a sus negocios, captar nueva clientela y fidelizar a los habituales. “O evento contribúe a promocionar Arteixo como destino comercial, atraendo visitantes tanto do propio municipio como doutras localidades próximas”, añade Calvelo.

Además, se repartirán más de mil euros en premios en vales de compra para usar en las pequeñas empresas de Arteixo. Habrá tres modalidades de sorteos: A hora da sorte, Compra e gaña, y una gran rifa final el domingo, con dos premios de 300 euros.

El director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, recordó en la presentación que hasta el día 12 se pueden solicitar las ayudas autonómicas para centros comerciales abiertos.