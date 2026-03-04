Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Arteixo

Ascensor, pasarela y mucho verde: así serán los pisos de la Xunta en A Penouqueira, Arteixo

Noelia Díaz
Noelia Díaz
04/03/2026 12:27
Presentación viviendas A Penouqueira Arteixo
Presentación viviendas A Penouqueira Arteixo
CARLOTA BLANCO
La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, participaron este miércoles en Arteixo en la presentación, por parte del estudio Monteoliva Arquitectura SLP, del proyecto de construcción de 160 viviendas en A Baiuca y el monte de A Penouqueira, en Arteixo, donde se colocarán una pasarela y un ascensor para salvar la pendiente.

El Consello da Xunta aprobó este lunes inicialmente el proyecto de interés autonómico (PIA) en este municipio para ejecutar tres bloques de pisos en una de las zonas más intrincadas de la localidad. En la presentación se especificó, también, que habrá rampas para acceder a las áreas verdes y de ocio, buscando la "accesibilidad total" en el entorno, dijo Allegue. La Xunta añade que invertirá 2,5 millones en la urbanización de estos terrenos.

Belén do Campo, María M. Allegue y Heriberto García
Belén do Campo, María M. Allegue y Heriberto García
CARLOTA BLANCO

Este es el tercer PIA que tramita el Ejecutivo gallego y que logra la aprobación inicial, en el marco de la ‘Estratexia galega de solo residencial’. La propuesta de ordenación prevé una única zona de uso residencial junto a la travesía da Coruña, a pocos metros del Ayuntamiento y el centro de mayores de A Baiuca.

Los tres edificios planteados tendrán bajo y tres alturas "para minimizar su impacto visual en el paisaje" y la proporción será de un 80% para vivienda de protección oficial y 20% para vivienda libre. "O acceso á vivenda é unha preocupación deste goberno autonómico e estamos traballando sen descanso cunha folla de ruta ben marcada que vén acompañada de orzamentos", expresó la conselleira. 

Recreación virtual de las viviendas de la Xunta en A Penouqueira, Arteixo
Recreación virtual de las viviendas de la Xunta en A Penouqueira, Arteixo
CEDIDA

El ámbito de actuación del PIA para el desarrollo residencial en este lugar abarca una superficie total de 81.965 metros cuadrados. También se incluye una única zona de uso comercial con 448 metros, una parcela para equipamiento de 2.050 metros, 54 aparcamientos públicos y 146 privados. 

En concreto, desde Monteoliva indicaron que los inmuebles protegidos tendrán 64 pisos cada uno, mientras que el de vivienda libre tendrá 32. Las construcciones se adaptarán al empinado terreno de forma escalonada, apuntaron.

