Aprueban inicialmente el proyecto de interés autonómico para construir pisos en A Baiuca, Arteixo

Redacción
02/03/2026 17:46
El Consello da Xunta aprobó este lunes inicialmente el proyecto de interés autonómico (PIA) de Arteixo para el desarrollo del suelo en A Baiuca y A Penouqueira, donde se construirán 160 viviendas, la mayoría de protección oficial. 

Este es el tercer PIA que tramita el Ejecutivo gallego y que logra la aprobación inicial, en el marco de la ‘Estratexia galega de solo residencial’

La propuesta de ordenación prevé una única zona de uso residencial junto a la travesía da Coruña, “que ocupará unha superficie de 12.930 metros cadrados, cun número estimado de 160 vivendas, integradas en bloques illados, rodeado de espazos libres privativos, cunha altura máxima de baixo máis 3 plantas e cuberta plana, para minimizar a exposición visual”, apunta la Xunta en la referencia del Consello.

También se incluye una única zona de uso comercial con 448 metros, una parcela para equipamiento de 2.050 metros, 54 aparcamientos públicos y 146 privados.

