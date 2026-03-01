Arteixo recibirá el nuevo parque de bomberos de Morás el día 9

Nuevo parque comarcal de Bomberos de Morás CARLOTA BLANCO

El Ayuntamiento de Arteixo recepcionará el próximo día 9 la obra del nuevo parque de bomberos, ubicado en el polígono industrial de Morás, que sustituirá al actual de Sabón y cuyas obras se realizaron durante diez meses, desde abril de 2025.

Con un coste de más de 1,2 millones de euros, la reluciente infraestructura ocupa una superficie de 1.300 metros cuadrados, lo que supone casi el 33% del total de los 4.000 que tiene la parcela EQ01, que cede el Gobierno local en la avenida Pedra Áceda, entre la nave de Grafoplás y el que será el Centro de Excelencia de Economía Circular del Cetim.

El parque comarcal, cuyo proyecto fue diseñado por Novoa Castro Arquitectos, da servicio a una de las áreas de mayor crecimiento demográfico y actividad del entorno metropolitano, atendiendo no solo a Arteixo, sino también a Cambre, Carral, Culleredo y Oleiros –en total, unos 135.000 habitantes–.

La nave, de planta baja, cuenta con cocheras para la flota, centro de control, despachos, salas de descanso, vestuarios, cocina y comedor, gimnasio, zonas de descontaminación y almacén, además de un bajocubierta para varias salas, un segundo almacén y el taller. Parcela obsoleta El nuevo parque es el resultado del acuerdo institucional entre el Ayuntamiento de Arteixo y el Consorcio Provincial de Bombeiros da Coruña, recogido en el convenio por el que se establece el traslado de Sabón a Morás.

“El aumento de los servicios municipales dejó obsoleta la parcela actual, que carece de naves suficientes para guardar todos los vehículos que tienen allí su centro de operaciones. También el propio parque se ha quedado desfasado en cuanto a accesibilidad y sistemas eléctricos, entre otro tipo de carencias estructurales”, destacó el alcalde, Carlos Calvelo, en numerosas ocasiones.

Alegaba en su momento que para solucionar esta problemática, y con el objetivo de financiar la construcción de las nuevas instalaciones, subastó la parcela a través de un concurso público y fue adquirida por la multinacional Inditex por algo más de cinco millones de euros. Calvelo se mostró siempre convencido de que desde el nuevo asentamiento los servicios de emergencia mejorarían en efectividad y capacidad de reacción.

La previsión es que el parque esté a pleno rendimiento esta misma primavera, con cerca de una treintena de profesionales, según explicó anteriormente la Diputación. La nueva localización de esta base de Bomberos permitirá mejorar la atención de los profesionales del Consorcio y un incremento en la calidad del servicio. Ahora solo resta esperar al día 9 para que se recepcione la obra y la nave esté operativa.