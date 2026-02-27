Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arteixo

Arteixo iniciará la semana que viene la instalación de 11.300 contadores de agua digitales

Noelia Díaz
Noelia Díaz
27/02/2026 11:22
Inauguración de la jornada 'Arteixo Sostenible'
Inauguración de la jornada 'Arteixo Sostenible'
Javier Alborés
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El Ayuntamiento de Arteixo iniciará la semana que viene la instalación de 11.300 contadores de agua digitales de última generación en otras tantas viviendas, dentro de un plan que ya comenzó anteriormente en zonas como el polígono de Sabón o áreas rurales.

"Co novo sistema, os datos de consumos serán obtidos dunha forma moito máis sinxela que da forma actual. As lecturas centralizanse así nun software de explotación que permite levar un seguimento dos caudais dos abonados e exportar ditas lecturas o programa de facturación do concello", asegura el Ejecutivo local.

La medida permitirá renovar aproximadamente el 65% del total de contadores del municipio, una cifra que asciende a 17.590. La implantación se realizará de forma progresiva a partir de la semana que viene durante varios meses.

Inauguración de la jornada 'Arteixo Sostenible'

Arteixo, epicentro de la ‘revolución’ verde con Langosteira como motor

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Planta de biomasa de Greenalia en Curtis

A juicio por una estafa de 160.000 euros: cortaba madera para la empresa coruñesa Greenalia y la vendía por su cuenta
Iván Aguiar
El ideal gallego

Cortes de tráfico en A Coruña por la celebración del rally
Esther Durán
El ideal gallego

El programa Hogar de Corazones del Chuac, financiado por la Fundación María José Jove, alojó a más de 100 familias el año pasado
Redacción
El ideal gallego

Las obras de la avenida de Os Mallos terminarán en abril y se recuperará el aparcamiento en línea
Lara Fernández