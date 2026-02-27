Inauguración de la jornada 'Arteixo Sostenible' Javier Alborés

El Ayuntamiento de Arteixo iniciará la semana que viene la instalación de 11.300 contadores de agua digitales de última generación en otras tantas viviendas, dentro de un plan que ya comenzó anteriormente en zonas como el polígono de Sabón o áreas rurales.

"Co novo sistema, os datos de consumos serán obtidos dunha forma moito máis sinxela que da forma actual. As lecturas centralizanse así nun software de explotación que permite levar un seguimento dos caudais dos abonados e exportar ditas lecturas o programa de facturación do concello", asegura el Ejecutivo local.

La medida permitirá renovar aproximadamente el 65% del total de contadores del municipio, una cifra que asciende a 17.590. La implantación se realizará de forma progresiva a partir de la semana que viene durante varios meses.