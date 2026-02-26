Mi cuenta

Arteixo

Arteixo amplía ‘La Catedral’ del autocross para alcanzar los 204.000 metros cuadrados

Redacción
26/02/2026 22:13
Imagen de una competición celebrada en ‘La Catedral’ de Morás
Imagen de una competición celebrada en ‘La Catedral’ de Morás
Archivo El Ideal Gallego
El Ayuntamiento de Arteixo acaba de aprobar inicialmente un nuevo ámbito para el circuito de autocross de Morás tras el acuerdo de cesión de 56.000 metros cuadrados de la Administración del Estado

Con esta aportación al ámbito, el plan especial de dotaciones redelimita el circuito con una superficie total de 204.000, ampliando y reordenando los espacios de este histórico itinerario del automovilismo de Arteixo. 

La resolución se ha enviado a las cinco instituciones que deben emitir informes sobre este plan especial: ministerios de Transportes y Transportes y Movilidad Sostenible y de Transformación Digital y de la Función Pública, la Axencia Galega de Infraestructuras, Augas de Galicia y Patrimonio Cultural de la Xunta. 

Una vez obtenidos los informes de estas administraciones, se procederá a la aprobación definitiva por parte del Ayuntamiento de Arteixo. 

Con estos trámites se persigue una “ordenación pormenorizada de una bolsa de suelo no urbanizable, cumpliendo las cautelas establecidas en la legislación sectorial que le resulta de aplicación, que posibilite la nueva ordenación del circuito, y complemente los usos e instalaciones”, y la cesión por parte de Transportes y Movilidad ha posibilitado esta nueva delimitación, que otorga más espacio para las diferentes zonas del circuito de autocross de Morás. 

Las competiciones que se desarrollan en este circuito siempre las ha organizado la Peña Autocross Arteixo, constituida hace más de 30 años, como recuerdan desde el Gobierno de Carlos Calvelo. 

Este colectivo explica que “aportamos un grupo humano de excepción compuesto por socios y colaboradores” y que, “para hacer posible esta pasión tenemos un circuito espectacular que se ha ganado a pulso el nombre de ‘La Catedral’. El nombre oficial es José Ramón Losada, está emplazado en Santa Icía de Morás, y que cuenta con 1.150 metros de recorrido, con un ancho que oscila entre los 12 metros en su tramo más estrecho y el máximo de 16.

Los boxes tienen capacidad para 150 vehículos con sus respectivas asistencias, con tomas de corriente, aseos y duchas, y una vía de servicio para que, una vez terminada la manga, los vehículos puedan acceder de manera sencilla a las asistencias, detalla la Peña Autocross Arteixo. 

El circuito también dispone de diez torretas de control y desde ellas los comisarios de pista siguen las incidencias de la carrera y dan instrucciones a los pilotos para hacer cumplir las órdenes de su director, siendo una referencia en toda Galicia. Incluso en España, donde destaca en la organización de campeonatos en esta modalidad, y ahora aspira e entrar en el Campeonato de Europa 2027

En este sentido, la asociación confirmó que en los últimos días, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) remitió un informe favorable en el que ratifica que el evento arteixano “cumple con los requisitos necesarios para acoger un Campeonato de Europa de Autocross y Carcross”. En ese informe se da el visto bueno al emplazamiento del circuito, la organización y su relevancia tanto para el municipio arteixano como para toda el área de A Coruña. 

