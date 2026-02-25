Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Arteixo

Una persona resulta herida tras ser atropellada por un ciclista en Arteixo

Redacción
25/02/2026 15:37
Avenida de Fisterra, en Arteixo
Avenida de Fisterra, en Arteixo
GOOGLE MAPS
Una persona resultó este miércoles herida en la avenida de Fisterra, en Arteixo, tras ser atropellada por una bicicleta. Así lo confirmó el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia.

El suceso tuvo lugar a las 15.11 horas y fue el 061-Urxencias Médicas quien dio aviso al 112, informando de que una persona había sido golpeada por una bici a la altura del 119 de la avenida de Fisterra. La central de emergencias dio aviso, entonces, a Policía Local, Bomberos de Arteixo y Protección Civil de la localidad, que se desplazaron hasta el lugar de los hechos.

