Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arteixo

Un incendio provoca daños en tres coches en Arteixo

Ep
23/02/2026 10:49
Bomberos
El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Un incendio ha provocado daños en tres vehículos en Arteixo.

El 112 Galicia ha informado este lunes de que el fuego se originó de madrugada en la travesía de Arteixo.

Las llamas comenzaron por la parte de atrás de uno de los coches y alcanzaron a otros dos, además de a una farola.

Los bomberos de Arteixo se desplazaron al lugar para sofocar el incendio. En el operativo también participaron Protección Civil y Policía Local.

En Cambre también se activó otra alerta por un caso parecido: un coche ardió en la rotonda de Costa de Tapia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Cold email

Manual de buenas prácticas para el Cold Email en 2026
Contenido Patrocinado
El ideal gallego

Gastón, el tiburón toro del Aquarium Finisterrae, cumple este martes 20 años en A Coruña
Redacción
Los Suaves, durante su concierto en el Noroeste Pop Rock de 2011

El espíritu del Noroeste Pop Rock sigue vivo
Óscar Ulla
El ideal gallego

Un incendio provoca daños en tres coches en Arteixo
EP