Arteixo
Un incendio provoca daños en tres coches en Arteixo
Un incendio ha provocado daños en tres vehículos en Arteixo.
El 112 Galicia ha informado este lunes de que el fuego se originó de madrugada en la travesía de Arteixo.
Las llamas comenzaron por la parte de atrás de uno de los coches y alcanzaron a otros dos, además de a una farola.
Los bomberos de Arteixo se desplazaron al lugar para sofocar el incendio. En el operativo también participaron Protección Civil y Policía Local.
En Cambre también se activó otra alerta por un caso parecido: un coche ardió en la rotonda de Costa de Tapia.