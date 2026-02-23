¿En qué se parece una empresa de Arteixo a ‘Emily in Paris’?

Escena de la serie de Netflix 'Emily in Paris' Netflix

La serie estadounidense ‘Emily in Paris’, que acaba de estrenar su quinta temporada, se convirtió hace unos años en un fenómeno viral debido no solo a sus escenarios, sino también a los estilismos de los protagonistas y a su modo de explicar cómo funciona el mundo de la publicidad, especialmente el de las marcas de lujo.

El personaje que encarna la actriz Lily Collins sigue en estos nuevos capítulos en Italia, a donde se trasladó en la temporada anterior por encargo de su jefa, Sylvie Grateau, y donde comenzó un romance con Marcello Muratori, un italiano al que conoció esquiando en Megéve y que es heredero de una empresa familiar de la Toscana dedicada a la confección artesanal de prendas de lujo.

Hace unos días, la firma italiana Manteco –principal proveedor de lanas premium para Inditex– abrió su showroom en el edificio Nexus del polígono de Sabón, en Arteixo, todo un hito para A Coruña y su área, ya que este espacio forma parte de la exclusiva red que la compañía tiene en el mundo (París, Milán, Nueva York, Tokio y Barcelona).

Ubicada en Montemurlo, localidad de la provincia de Prato, en la Toscana, Manteco es una empresa familiar 100% italiana fundada en 1941 por Enzo Anacleto Mantellassi y que hoy lideran sus nietos, Matteo y Marco Mantellassi.

La relación con Zara comenzó hace casi cuarenta años, en 1990. Juntos han puesto en marcha proyectos como uno de reciclaje de materiales para fomentar la circularidad en Inditex, además de acciones de cobranding, y muchas prendas icónicas de Zara tienen etiqueta Manteco.

Igual que Muratori, la marca de ‘Emily in Paris’, Manteco sirve sus productos (cuentan con 38 patentes, entre ellas las lanas MWool, que parte de prendas usadas, y ReviWool, una lana virgen de bajo impacto ambiental) a las firmas de moda más reputadas del planeta y es todo un símbolo no solo en Italia, sino en el mundo.

Así, después de que El Ideal Gallego publicase en exclusiva la apertura de Manteco en Sabón, el pasado jueves 12, fueron muchas las personas que comentaron la gran similitud de Manteco con la marca de la serie de Netflix, que en este caso no se dedica a cualquier lana sino solo al cachemir, pero que su carácter familiar y su ubicación, en la Toscana, suponen una curiosa coincidencia.

A pesar de todo, los foros de internet recuerdan que, en realidad, Umberto Muratori está inspirada en la marca real Brunello Cucinelli, todo un imperio que comercializa prendas sostenibles y de alta calidad para hombres, mujeres y niños.