El Ideal Gallego

Arteixo

La Guardia Civil detiene a un hombre como presunto autor de un robo en Arteixo

Redacción
21/02/2026 10:22
Elementos robados en la Central
Elementos robados en la Central
Cedida
La Guardia Civil del Puesto Principal de Arteixo detiene a un vecino de esa localidad como presunto autor de un delito de hurto en la central de ciclo combinado de Sabón.

Los hechos ocurrieron tras una investigación que comenzó el 1 de julio de 2025 por el robo de barras de cobre y tuberías de acero inoxidable, que se saldó con la detención de 3 trabajadores de la empresa el pasado mes de enero como presuntos autores de un delito continuado de hurto y otro de pertenencia a grupo criminal.

La Guardia Civil continuó con la investigación abierta ante las sospechas de que hubiese más personas implicadas en la desaparición de material de la instalación.

Durante esta, los guardias civiles constataron la falta de un total de 50 elementos de laboratorio, matraces, probetas, pipetas, filtros y buretas del laboratorio de la instalación, ascendiendo el importe de los mismos a más de 1.000 euros.

Tras el análisis exhaustivo de la información recabada, la Guardia Civil logró la identificación del presunto autor de los hechos, tratándose de un trabajador que realizaba labores de apoyo en el laboratorio de la Central.

Una vez conocida la identidad, los guardias civiles actuantes procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de hurto y a la recuperación de los objetos sustraídos, los cuales se encontraban guardados en su domicilio, siendo restituidos a su legítimo propietario.

