Un puente y la eliminación de obstáculos para evitar que el río Bolaños y el regato da Bidueira se desborden en Arteixo

Presentación de los resultados del Proyecto Londra de Arteixo

El concello de Arteixo organizó este viernes una jornada en el centro municipal Arteixo Innvación como cierre del Proyecto Londra, que ha supuesto la mejora mediaombiental de los cauces del río Bolaños y el regato da Bidueira a su paso por el núcleo de Arteixo. En la jornada intervinieron para explicar las distintas actuaciones realizadas en el proyecto los redactores técnicos de los proyectos, Alejandro Peña y José María Ruiz, la técnica municipal coordinadora del proyecto Carlota Pita, el concejal de Obras José Manuel Caamaño y el coordinador de planificación Víctor Ramos.

Esta jornada sirve como colofón y cierre de las obras que se han venido ejecutando durante todo el 2025 y financiadas con fondos europeos.

Más en concreto, una de las actuaciones fue una obra civil destinada a construir un nuevo puente sobre el río Bolaños. El objetivo principal de esta actuación pasaba por aumentar los metros cúbicos de agua que puede albergar el caudal del río y, paralelamente, se realizó también la eliminación de obstáculos del principal río de Arteixo y de su afluente el regato da Bidueira.

Con el aumento de la anchura y el fondo de estos dos cauces se va a prevenir la existencia de inundaciones, ya que ambos ríos podrán asumir la llegada de más agua en las temporadas de lluvias. Los vecinos fueron testigos del montaje de grandes estructuras de hormigón bajo las que ahora discurre el río, una obra que permitió ensanchar también el puente para que el paso de vehículos y peatones se realizase con más facilidad.

Esta obra forma parte del Proyecto Londra, que cuenta con una inversión de 950.000 euros, el 80 % financiado con fondos europeos que llegaron al concello de Arteixo una vez que fue seleccionado en la convocatoria de subvenciones de la Fundación Biodiversidad y el Ministerio de Transición Ecológica para el fomento de la restauración de ecosistemas fluviales y la reducción de riesgos de inundaciones en entornos urbanos.

Además de esta obra, los fondos incluyen un segundo gran proyecto de carácter medioambiental: la plantación de árboles y vegetación autóctona en la ribera de los cauces fluviales. "Con la restauración de estos ecosistemas fluviales el objetivo es la recuperación de la morfología y la dinámica natural de los cauces y el fomento de soluciones basadas en la naturaleza en el entorno de los ríos Bolaños y Bidueira", señalaron en la jornada de hoy los participantes fuentes municipales de Arteixo.

Los técnicos encargados del proyecto también explicaron que "las actuaciones reforzaron la consideración de los cauces objeto de mejora como parte de la red de corredores ecológicos que forman parte de la infraestructura verde del término municipal, a la que tendrán acceso los vecinos, reforzando el paseo fluvial como un eje verde estructurante del núcleo urbano de Arteixo".