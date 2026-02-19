Arteixo, epicentro de la ‘revolución’ verde con Langosteira como motor

El Centro Tecnolóxico de Arteixo acoge este jueves la I Jornada de Transición Ecológica y Movilidad Sostenible. Un encuentro centrado en la transición ecológica y la movilidad sostenible al que asisten representantes de las administraciones, empresarios y agentes del sector, que están exponiendo sus experiencias y dando a conocer las opciones y soluciones existentes en el mercado actual, así como las alternativas en energías renovables e innovación ambiental, afianzando su compromiso con el medio y la sociedad, en el marco del CTA.

Con el título Arteixo + Sostenible se abordaron las numerosas ventajas y enorme capacidad de las nuevas instalaciones de Punta Langosteira y del futuro de la eólica marina en la zona, y se detallaron las numerosas actividades del Instituto Enérxetico de Galicia (Inega).

El evento está organizado por la Asociación Española del Automóvil Ecológico y Galicia Media, con el Ayuntamiento de Arteixo como anfitrión y con la colaboración de la Xunta y la Autoridad Portuaria de A Coruña. Además, cuenta con el patrocinio de Arriva Galicia, Paykit y Repsol.

La inauguración del encuentro corrió a cargo del alcalde, Carlos Calvelo Martínez. Durante toda la mañana se sucedieron las ponencias, con intervenciones de Andrés Guerra, responsable del departamento de Sostenibilidad y Estrategia de la Autoridad Portuaria de A Coruña; Rodrigo López Piquín, Permae Ser, que habló de movilidad y medio ambiente; de Ana Ramos López, encargada de las estrategias de Optimización y Experiencia en Punto de Venta de Repsol, que abundó en la ‘multienergía’, y de Manuel Jurado, responsable comercial de Eficiencia Energética de la misma compañía, que se centró en las características del Certificado de Ahorro Energético (CAES), así como de Alberto Dorado, director regional de Arriva, que habló sobre la actualidad de la movilidad sostenible en Galicia.

En representación de la Xunta participó José Ángel Abad Sánchez, jefe del área de eficiencia energética del Inega (Instituto Enerxético de Galicia). El representante autonómico expuso las características y condiciones de las ayudas para la adquisición de vehículos ecológicos y vehículos adaptados para personas con movilidad reducida (PMR).

De cerrar el encuentro, que está despertando el interés de los asistentes, especialmente atentos a los cambios y realidad del sector, se encargará de nuevo el mandatario municipal, Carlos Calvelo.