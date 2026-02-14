Manteco, la empresa que provee a Inditex de lanas de lujo, desembarca en Sabón

Matteo Mantellassi, Fausto Vannini, Arianna del Pero y Brando Mantellassi, en la inauguración de la sede de Manteco en Sabón JAVIER ALBORÉS

Sirven género a un sinfín de marcas de alta costura y han ganado innumerables premios internacionales por la calidad de sus tejidos y sus políticas de innovación y sostenibilidad. El mayor proveedor de Inditex de lanas premium, la empresa italiana Manteco, acaba de abrir en el edificio Nexus de Sabón (Arteixo) un showroom que se une a la exclusiva red que la marca tiene en París, Milán, Nueva York, Tokio y Barcelona.

Matteo Mantellassi, CEO de la compañía junto a su hermano Marco, asegura sentirse “completamente abrumado” por la gran acogida de este nuevo espacio, algo “totalmente inesperado” para él a pesar de que hace décadas que viene regularmente a A Coruña. “Hemos tenido ya muchas visitas para ver la colección y gente que ha venido a hablar con nosotros para el futuro. Era necesario abrir un lugar que reflejara nuestra imagen y valores de excelencia textil aquí en A Coruña”, apunta el CEO, quien añade que la firma, que puso en marcha su abuelo en 1941, en plena II Guerra Mundial, “ha crecido muchísimo”.

Mantellassi considera Sabón un “punto logístico estratégico” para ellos, “con facilidades para llegar y todos los servicios para los clientes”, y destaca el trabajo del estudio milanés Formafantasma, que ha diseñado las oficinas de Manteco en Arteixo, que se inauguraron el pasado jueves. “Se trata de estar cerca del cliente y de ofrecerle un sitio tranquilo donde compartir ideas y planes de futuro”, indica.

Ubicada en Montemurlo, localidad de la provincia de Prato, en la Toscana, Manteco es una empresa familiar 100% italiana y Matteo Mantellassi presume de ello: “Nuestra cadena de producción es 100% italiana, tenemos unos 1.500 trabajadores en un radio de diez kilómetros”, afirma, y asegura que la compañía invierte anualmente cinco millones en I+D+i y 2,3 millones en controles de calidad.

Surten de tejidos a las marcas de moda más conocidas del planeta y cuentan con 38 patentes, entre ellas las lanas MWool –que parte de prendas usadas– y ReviWool –una lana virgen de bajo impacto ambiental–.

Unidos a Zara desde 1990

La relación de Manteco con Zara comienza, dice Mantellassi, en el año 1990. “Hace muchísimo tiempo que trabajamos juntos, es una relación que va más allá de lo comercial, es una unión genuina, de compañerismo y fidelidad”, apunta el CEO.

Ambas firmas han puesto en marcha proyectos conjuntos como uno de reciclaje de materiales para fomentar la circularidad en Inditex, además de acciones de cobranding: “Muchas prendas icónicas de Zara tienen etiqueta Manteco, una garantía de excelencia, transparencia y sostenibilidad. Inditex tiene un respeto muy fuerte por nuestro trabajo, para mí es una segunda casa. Hemos vivido el crecimiento de la empresa desde los inicios, cuando nadie podía imaginar que podía llegar donde está ahora. Nosotros también hemos ido creciendo con ellos y es una maravilla compartir eso. Inditex es historia de la moda mundial”, afirma Matteo Mantellassi.

Mantas militares: el inicio

Enzo Anacleto Mantellassi fundó Manteco en 1941 en medio de una gran escasez de recursos y materias primas en Italia. “Supo ver un nicho de mercado aprovechando elementos usados como las mantas militares. Fue pionero al transformarlas en hilos de máxima calidad y, más tarde, con el liderazgo de mi padre, Franco Mantellassi, la firma se fue convirtiendo en líder internacional de textiles premium sostenibles, algo a lo que seguimos contribuyendo ahora mi hermano Marco y yo, la tercera generación”, asevera el codirector general de Manteco.

Esos valores de innovación y respeto por los tejidos, explica, siguen guiándolos hoy en día. Poseen un catálogo con miles de diseños registrados y fabrican entre siete y ocho millones de metros de tela cada año, apostando siempre por el concepto kilómetro cero y un mínimo impacto al medio ambiente, logrando una trazabilidad total del producto.

Manteco mezcla lanas recicladas conservando su color original y los expertos señalan que un abrigo de lana Manteco es la mejor inversión para un fondo de armario, una prenda duradera y que no pasa de moda. “Tenemos una reputación muy alta en el mundo textil, somos una empresa familiar pero muy grande”, manifiesta el directivo, que hace un “agradecimiento especial” a la ciudad coruñesa y a Arteixo por su “excepcional trato” a esta corporación.

“A Coruña ha cambiado mucho gracias a la familia Ortega y a la gente involucrada en su compañía. Marta ha hecho un trabajo fortísimo con la Fundación MOP y esta es mi segunda casa después de Florencia, lo digo con el corazón. Tengo muchos amigos aquí fuera del trabajo”, concluye Mantellassi.

