Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arteixo

La reforma integral de la travesía de Arteixo obligará a demoler cinco viviendas

Noelia Díaz
Noelia Díaz
12/02/2026 04:40
El cruce de la travesía de Arteixo hacia Morás
El cruce de la travesía de Arteixo hacia Morás
GERMÁN BARREIROS
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La fase inicial de las obras de reforma de la travesía de Arteixo comenzará en la primera quincena de marzo, asegura el Ayuntamiento, que realizará varias demoliciones para mejorar el tráfico en la vía. Es el caso de cinco inmuebles abandonados en el cruce de esta carretera con la avenida de Santo Estevo de Morás, que se derribarán porque dificultan el paso de los vehículos pesados que operan en el parque industrial cercano. 

El proyecto de urbanización de esta travesía se divide en tres etapas y empezará con actuaciones desde la rotonda de Sabón hasta el cruce de las calles Reconquista e Independencia. Según el Ayuntamiento, este es el “tramo más necesitado de toda la travesía” –1,8 kilómetros de los 3,3 totales de la vía–. 

Cerca de 2.600 vecinos

El Ejecutivo local explica que esta es “una de las zonas con mayor desarrollo del municipio” y calcula que en ella viven cerca 2.600 vecinos. El proyecto incluye la creación de nuevos aparcamientos, zonas de descanso para los peatones y la regulación del tráfico a través de la construcción de varias glorietas. 

Por otra parte, se arreglarán tramos inconexos en las aceras, las cuales también se anchearán, y se renovarán los firmes y la señalización, además de incorporar luces LED. El presupuesto del plan asciende a 3,6 millones de euros. 

El Ayuntamiento afirma que en dos semanas, aproximadamente, se pondrán en marcha estas actuaciones, que implicarán derribos de casas ruinosas en el entorno de O Alto de Arteixo. Concretamente, existen cinco edificaciones que hacen demasiado estrecho el cruce de la travesía con la DP-0512 en dirección Morás.

Varios vecinos ceden sus terrenos para reformar la travesía de Arteixo

Más información
Máquinas trabajando en la parcela

Avanzan a buen ritmo las obras del nuevo hipermercado Gadis en el polígono de Sabón

Más información
Martínez Allegue (segunda derecha) visitó el municipio de Arteixo | CEDIDA

La Xunta licita por 865.000 euros la nueva senda entre Arteixo y Lañas

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Estado actual de La Solana

Cuando La Solana transformó la fachada de O Parrote
Noela Rey Méndez

Hace 25 años | El primer domingo soleado del año devuelve la vida a las calles coruñesas
Redacción

Los Bomberos de Oleiros realizan más de 20 intervenciones en una tarde por culpa de ‘Nils’
Noelia Díaz
Ana Romero Masiá, María Lopo y Gonzalo Castro, ayer, en la presentación de ‘O exilio intelectual de Santiago Casares Quiroga’

Los libros exiliados de Casares Quiroga y su querencia por la novela negra
Óscar Ulla