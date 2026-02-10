Luz verde ambiental para las 160 viviendas de la Xunta en A Penouqueira, Arteixo
La Xunta acaba de dar luz verde ambiental al Proxecto de Interese Autonómico (PIA) para la construcción de 160 viviendas -la mayoría protegidas- en A Penouqueira, en Arteixo, una actuación promovida por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS).
El informe ambiental estratégico (IAE) emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, que saldrá publicado en unos días en el Diario Oficial de Galicia, concluye que no se prevé "que o proxecto teña efectos ambientais adversos significativos pero sinala algunha condición que se deberá atender co fin de afondar en determinados aspectos".
El ámbito de actuación del PIA para el desarrollo residencial en este lugar de A Baiuca abarca una superficie total de 81.965 metros cuadrados. "Está localizado na área periurbana leste da Baiuca, núcleo principal e sede administrativa do concello de Arteixo, que abrangue tamén terreos da ladeira occidental do Monte da Penouqueira. As previsións contidas no borrador prevén a execución dunhas 160 vivendas con reservas para dotación de equipamento comunitario, espazos libres e zonas verdes", puede leerse en el documento.