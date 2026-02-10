La 'catarata' del arenero de Suevos, un problema que la lluvia recrudece

Aguas residuales en Suevos QUINTANA

Han pasado varios años desde que los vecinos de O Portiño de Suevos (Arteixo) comenzaron a sufrir los vertidos de aguas residuales y pluviales desde una estación de bombeo de la depuradora de Bens y el problema no solo persiste, sino que se hace más grave en los períodos de lluvias intensas como el actual.

La cascada es visible en la travesía principal de la parroquia, poco antes de la autovía AC-15, y el agua acaba desembocando en el arenal de Augadoce, a unos cientos de metros de la playa de O Porto. El Ayuntamiento, que aseguraba en su momento que la responsabilidad de esta situación es de la EDAR Bens, señala que estos desbordes en el arenero de Suevos terminarán en cuanto se rematen las obras del nuevo colector de Langosteira -cuya segunda fase aún está por licitarse-.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recogía este lunes el convenio de emergencia -firmado el 12 de diciembre de 2025- para la financiación "a cuatro" -Consellería de Economía e Industria, Xestur, Autoridad Portuaria y Ayuntamiento- del colector interceptor en Suevos, ya que el actual "transporta la mayor parte del agua residual que procede del término municipal de Arteixo y viene sufriendo importantes reboses que vierten al mar desde los taludes existentes", reza el documento.

"Esta situación provoca un riesgo crítico para la infraestructura viaria que discurre paralela a la línea de la costa así como un riesgo grave de contaminación de esta. Así se recoge en el informe del técnico municipal de 19 de marzo de 2025", abunda la pieza del BOE. La construcción de este nuevo colector tiene un presupuesto de 2.318.940 euros y un plazo de ejecución de diez meses.

En algunos desbordamientos de este arenero el agua llegó hasta la glorieta del parque empresarial de Suevos y los vecinos y conductores que circulan por la zona siguen pidiendo una solución a un problema que comenzó hace casi cinco años.

Saneamiento de las casas del puerto

En esta línea, el Ayuntamiento de Arteixo planteará aprovechar las obras de la Autoridad Portuaria en el entorno para lograr la conexión de las casas del puerto de Suevos al saneamiento municipal.

Dado que la actuación plantea la creación de un gran colector que saldrá del Puerto Exterior y llegará hasta el actual arenero, Arteixo pedirá incluir las contadas viviendas del puerto en la red de saneamiento, ya que actualmente funcionan con fosas sépticas.

