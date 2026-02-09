Xenlleiro, la cocina ‘con xeito’ con las mejores valoraciones de Arteixo

Joseph y Eduardo Torreira, primeros por la izquierda, junto a parte de su equipo Carlota Blanco

Abrió hace un mes y medio, pero ya ha conseguido situarse en el Olimpo de los restaurantes de Arteixo. Xenlleiro, cuyo lema es ‘cociña con xeito’, tiene actualmente 32 reseñas en Google y la mayor puntuación posible, cinco estrellas. “La acogida está siendo estupenda a pesar de las tormentas de enero”, explican sus propietarios.

Los hermanos Joseph y Eduardo Torreira, criados entre Galicia y Andalucía, explican que el proyecto surge “de la unión de varios factores”. “Por una parte, el sueño de crear un restaurante propio y, por otra, la necesidad de conservar un equipo de cocina que se fue formando con tiempo y años de experiencia”, dice Eduardo, chef formado en la Escuela de Hostelería San Javier de A Coruña y que lidera los fogones de este local ubicado en la Rúa da Capela.

“Todos ellos han pasado por diferentes restaurantes y esa experiencia se nota al confluir en la misma cocina. Mi hermano y yo siempre tuvimos ganas de montar algo, pero lo fuimos posponiendo hasta ahora”, cuenta Joseph Torreira, encargado de recibir al cliente en sala y asesorarlo para que “arriesgue un poco, que hay zamburiñas y pulpo pero también platazos como el rabo de toro o las carrilleras”, manifiesta.

Apuestan por una “hostelería moderna”, sin jornadas maratonianas para que el personal –seis personas integran el equipo– se encuentre a gusto y se mantenga. “El objetivo este año sería tener trabajo para todos, que no haya que recortar de ningún lado”, apuntan. Eduardo aprendió de referentes culinarios como Dani García, Flavio Morganti, Thomas Stork o Lucía Freitas, entre otros muchos, mientras que Joseph trabajó en diferentes locales de España y Reino Unido.

“Conocemos mucho el sector de la hostelería y queríamos darle identidad a este local, que hemos reformado por completo para lograr más luz”, comentan, y añaden que su plato fuerte son los arroces, con una variedad amplia de primeros para “picotear sin prisa”. Respetan al máximo el producto gallego, ya que reconocen que “la gente de Arteixo es exigente”, pero creen que están “en el camino adecuado”. También ofrecen suculentos desayunos y postres caseros.