Arteixo

La Xunta destinará 3 millones al centro tecnológico de Arteixo

Noelia Díaz
Noelia Díaz
09/02/2026 16:07
El Consello da Xunta informó este lunes de que dedicará un presupuesto de 6 millones de euros a cuatro centros tecnológicos en la comunidad, uno de ellos el proyectado para Arteixo. Concretamente, el nuevo centro de excelencia en economía circular Cetim, que se construirá en Morás, recibirá 3 millones.

"Grazas a isto, impulsarase unha nova infraestrutura de investigación avanzada, singular e innovadora", explica el Gobierno gallego en el documento. Los centros que se beneficiarán de esta línea de ayudas, distribuida en cuatro anualidades hasta 2028, son Cetim (Fundación Centro Tecnolóxico de Investigación Multisectorial), CTAG (Fundación para a promoción da Innovación, Investigación e Desenvolvemento Tecnolóxico na Industria da Automoción), ITG (Fundación Instituto Tecnolóxico de Galicia) e Aimen (Asociación de Investigación Metalúrxica do Noroeste).

"Trátase dunha das accións da Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional no marco do Plan galego de investigación e innovación 25-27 para fortalecer o ecosistema de I+G+i, a ciencia e a innovación feitas en Galicia, mellorando así a súas capacidades e o potencial de experimentación", apunta la Xunta.

Potenciar la competitividad

La iniciativa está cofinanciada por la Unión Europea en el marco del programa Feder Galicia 2021-2027. "Este novo apoio facilitará o crecemento destes centros, potenciará a súa competitividade a escala internacional e reforzará as actividades de transferencia ao tecido produtivo, sobre todo ás pemes. Ademais, contribuirá ao mantemento de 115 postos de traballo de persoal doutor", añade el Ejecutivo autonómico.

En esta edición también se consolidará el centro de experimentación avanzada en vehículos no tripulados del ITG de A Coruña, con una aportación de la Xunta de más de 500.000 euros, para la investigación aplicada en tecnologías duales (civil y defensa) orientada a operaciones cooperativas aire-mar-tierra y con sistemas autónomos ciberseguros.

Arteixo otorga al Cetim durante 50 años una parcela en Morás para proyectos de innovación

