Luz verde ambiental de la Xunta a un proyecto con hidrógeno verde en Arteixo

Polígono de Morás, que acogerá la planta EC

La Xunta ha emitido la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable sobre una planta de generación, almacenamiento y distribución de hidrógeno verde en el Ayuntamiento de Arteixo.

En todo caso, la resolución está condicionada a que se cumplan tanto lo recogido en el estudio de impacto ambiental y en el resto de la documentación evaluada, como los condicionantes y el programa de vigilancia que figuran en la propia DIA.

Así consta en la resolución de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, que concluye que, teniendo en cuenta todo lo anterior, esta iniciativa empresarial, promovida por Accionaplug SL, es ambientalmente viable.

En un comunicado, el departamento que dirige Ángeles Vázquez ha explicado que la DIA fue elaborada en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental común del proyecto, un trámite en el que la documentación presentada por el promotor fue sometida a participación pública, con el resultado de una docena de organismos consultados y sin que se haya recibido ningún alegato al expediente.

Fruto de las consultas realizadas, los informes emitidos realizaron la valoración correspondiente y establecieron una serie de condicionantes que se añaden a los incluidos en el propio programa de vigilancia ambiental que recoge la resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental y Sostenibilidad.

En este sentido, la Xunta ha señalado que todos los organismos consultados consideran que el proyecto no va a tener impactos significativos en los distintos ámbitos analizados y que sería viable su puesta en marcha siempre que se cumpla con ciertos condicionantes establecidos en sus respectivos informes con relación a aspectos tales como la protección de la atmósfera, población y salud; de aguas y lechos fluviales; del patrimonio natural; del suelo e infraestructuras, gestión de residuos; ante accidentes graves o catástrofes, así como integración paisajística.

Una vez emitida esta declaración, que no exime al promotor del deber de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que resulten legalmente exigibles para poder desarrollar el proyecto, se le dará publicidad a través del Diario Oficial de Galicia y de la página web de la Consellería. Ahora se trabaja en la autorización ambiental integrada (AAI) del proyecto, necesaria para completar el trámite ambiental antes de devolver el expediente al órgano sustantivo.

Parcelas

El promotor, Accionaplug SL, pretende implantar en el Parque de Actividades Económicas de Arteixo, en el polígono de Morás, una planta de planta de generación, almacenamiento y distribución de hidrógeno verde. Las instalaciones ocuparán varias parcelas con una superficie total de más de 20.900 metros cuadrados.

La producción de hidrógeno se realizará mediante electrólisis, empleando un electrolizador de tipo PEM (Proton Exchange Membrane) con configuración modular compuesto por cuatro módulos de 5 MW de capacidad cada uno, que incluirá los sistemas auxiliares de purificación de hidrógeno, de tratamiento de agua y de refrigeración.

Las instalaciones contarán con una capacidad de electrólisis de 20 MW, lo que permitirá generar un máximo de 356 kg/h de hidrógeno verde, estimándose una producción anual máxima de 2.990 t/año de hidrógeno verde con una pureza superior al 99%. Además, la localización estratégica de las instalaciones en el parque empresarial permitirá proporcionar hidrógeno, si fuera demandado, dentro del propio parque de actividades, así como a la zona industrial próxima a la futura planta.

La Xunta ha recordado que el objetivo de una DIA es evaluar la integración de los aspectos ambientales de cada proyecto y determinar las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del territorio y de los recursos naturales tanto durante la ejecución y explotación como en el cese o desmantelamiento de las distintas iniciativas.

De hecho, ha indicado que cualquier proyecto industrial tiene un impacto en el territorio, pero sus efectos no pueden ser significativos, por lo que la DIA es el instrumento encargado de determinar cómo y de que manera se pueden minimizar, compensar o incluso restaurar las zonas afectadas por su puesta en marcha y durante su funcionamiento futuro.

Así, la Xunta ha subrayado que se trata de un trámite de lo más exigente como demuestra el hecho de que la mayoría de las declaraciones ambientales favorables emitidas por la Xunta incluyen condicionantes generales y particulares así como un plan de vigilancia que es de aplicación al proyecto y cuyo seguimiento corresponde al órgano sustantivo.