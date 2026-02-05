Avanzan a buen ritmo las obras del nuevo hipermercado Gadis en el polígono de Sabón

Máquinas trabajando en la parcela Carlota Blanco

La oferta de supermercados no deja de crecer en Arteixo y, tras la apertura de un Froiz en las conocidas como naves de Gundín y con la cadena Aldi buscando parcela para ubicarse en la localidad –como confirmó hace meses el Gobierno local–, la marca gallega Gadis prosigue con buen ritmo las obras de construcción de un nuevo establecimiento en el polígono de Sabón.

Concretamente, se sitúa en la avenida de la Diputación, en un terreno cercano al cuartel de la Guardia Civil y que en su día fue subastado por la Diputación. La compañía no aporta información sobre los servicios que tendrá el nuevo recinto ni aclara si esta nueva apertura provocará cambios en sus otros locales en el municipio, como el de la avenida Arsenio Iglesias o el de la avenida de Finisterre.

Por otra parte, el pasado diciembre abrió sus puertas un Froiz en la zona comercial cercana a la oficina de turismo, donde también se ubican varios restaurantes de comida rápida y una mueblería, entre otros.

El nuevo supermercado, explica la cadena, tiene una superficie comercial de 1.449 metros cuadrados, 40 plazas de aparcamiento y punto de recarga de coches eléctricos; además de ofrecer la gama de productos frescos habitual, cuenta con servicio de cafetería y comida preparada para llevar o degustar en el local.

Esta instalación ha supuesto 48 nuevos puestos de trabajo en la localidad, indican desde Froiz.