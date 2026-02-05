Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arteixo

Avanzan a buen ritmo las obras del nuevo hipermercado Gadis en el polígono de Sabón

La oferta sigue creciendo en el municipio, con la reciente apertura de un Froiz de 1.500 metros cuadrados

Noelia Díaz
Noelia Díaz
05/02/2026 19:58
Máquinas trabajando en la parcela
Máquinas trabajando en la parcela
Carlota Blanco
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La oferta de supermercados no deja de crecer en Arteixo y, tras la apertura de un Froiz en las conocidas como naves de Gundín y con la cadena Aldi buscando parcela para ubicarse en la localidad –como confirmó hace meses el Gobierno local–, la marca gallega Gadis prosigue con buen ritmo las obras de construcción de un nuevo establecimiento en el polígono de Sabón.

Concretamente, se sitúa en la avenida de la Diputación, en un terreno cercano al cuartel de la Guardia Civil y que en su día fue subastado por la Diputación. La compañía no aporta información sobre los servicios que tendrá el nuevo recinto ni aclara si esta nueva apertura provocará cambios en sus otros locales en el municipio, como el de la avenida Arsenio Iglesias o el de la avenida de Finisterre.

Por otra parte, el pasado diciembre abrió sus puertas un Froiz en la zona comercial cercana a la oficina de turismo, donde también se ubican varios restaurantes de comida rápida y una mueblería, entre otros.

El nuevo supermercado, explica la cadena, tiene una superficie comercial de 1.449 metros cuadrados, 40 plazas de aparcamiento y punto de recarga de coches eléctricos; además de ofrecer la gama de productos frescos habitual, cuenta con servicio de cafetería y comida preparada para llevar o degustar en el local.

Esta instalación ha supuesto 48 nuevos puestos de trabajo en la localidad, indican desde Froiz.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Un garaje de Novo Mesoiro

El barrio de A Coruña en el que destrozan coches para robar el papel higiénico
Guillermo Parga
Recreación de las futuras terrazas de María Pita

El rechazo unánime a la nueva normativa de terrazas de A Coruña
Guillermo Parga
Trabajadores del programa lecer se manifestaron en María Pita

El Ayuntamiento pretende pagar los sueldos de los empleados del programa Lecer de forma directa
Abel Peña
Homenaje a José Antonio y Pilar, fallecidos en un accidente en Nochebuena en la avenida de Finisterre

Pena de cuatro años por el choque mortal de Nochebuena de 2020
EP