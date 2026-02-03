Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arteixo

Arteixo Futuro reclama que se declare el municipio 'Zona tensionada'

La entidad denuncia que solo el 8% de las viviendas en alquiler bajan de los 600 euros al mes

Fran Moar
Fran Moar
03/02/2026 12:35
Arteixo Futuro evaluó 36 inmuebles disponibles para alquiler
Arteixo Futuro evaluó 36 inmuebles disponibles para alquiler
QUINTANA
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La entidad Arteixo Futuro reclama que el municipio sea declarado 'Zona tensionada' porque, asegura, que tan solo el 8% de las viviendas que se encuentran en el mercado de alquiler tienen un precio mensual inferior a los 600 euros. Indica que evaluó los 36 inmuebles disponibles en las plataformas web de intermediación inmobiliaria y tan solo tres tenían precios de esta categoría, sin olvidar que dos de las ofertas correspondían a viviendas con menos de 50 metros cuadrados "e polo tanto non eran aceptables para unha familia media".

"Pola contra pódense atopar pisos por riba, moi por riba dun prezo axeitado para familias e mocidade traballadora, ou para persoas maiores, superando o milleiro de euro de renda mensual, incluso os 1.400", dice.

Arteixo Futuro considera que, ante este panorama, se dan las circunstancias básicas requeridas en la Ley de Vivienda estatal para declarar el municipio como zona tensionada residencial "xa que o alugueiro sube de xeito constante nos últimos anos, existe unha oferta inasequibel para a veciñanza ou xente que veña a residir a Arteixo e o alugueiro de tempada se camufla como opción para empresas ou traballadores temporais".

Incremento del IBI

La entidad recuerda que una de las propuestas que se planteó en 2025, para revertir en lo posible la situación, fue el incremento del IBI a partir de la tercera vivienda un 150%. Añade que la decisión se adoptó en lugares como Lugo, San Xoán de Río, Santiago de Compostela o Lekeito, en Euzkadi.

"Non obstante, Arteixo posúe máis de 3.500 vivendas baleiras, sendo o segundo municipio da provincia da Coruña con maior número de pisos nestas condicións, o que supón unha incongruencia cando se miran os prezos de venda ou alugueiro en coñecidas plataformas inmobiliarias", apostilla.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

UN vehículo emite gases de efecto invernadero en A Coruña

A Coruña se aferra al diésel
Abel Peña
El ideal gallego

Feijóo asegura que el nuevo decreto demuestra que el Gobierno utilizaba a los pensionistas
Agencias
El jefe del Servizo de Vixilancia Epimiolóxica de la Dirección Xeral de Saúde Pública, Xesús Prego

La viruela del mono en A Coruña: casos, síntomas y cómo se transmite
Lucía Tenreiro
Stranger Things

Un taller de cocina inspirado en Stranger Things llevará la nostalgia ochentera a A Coruña
Belen Cebey