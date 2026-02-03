Arteixo Futuro reclama que se declare el municipio 'Zona tensionada'
La entidad denuncia que solo el 8% de las viviendas en alquiler bajan de los 600 euros al mes
La entidad Arteixo Futuro reclama que el municipio sea declarado 'Zona tensionada' porque, asegura, que tan solo el 8% de las viviendas que se encuentran en el mercado de alquiler tienen un precio mensual inferior a los 600 euros. Indica que evaluó los 36 inmuebles disponibles en las plataformas web de intermediación inmobiliaria y tan solo tres tenían precios de esta categoría, sin olvidar que dos de las ofertas correspondían a viviendas con menos de 50 metros cuadrados "e polo tanto non eran aceptables para unha familia media".
"Pola contra pódense atopar pisos por riba, moi por riba dun prezo axeitado para familias e mocidade traballadora, ou para persoas maiores, superando o milleiro de euro de renda mensual, incluso os 1.400", dice.
Arteixo Futuro considera que, ante este panorama, se dan las circunstancias básicas requeridas en la Ley de Vivienda estatal para declarar el municipio como zona tensionada residencial "xa que o alugueiro sube de xeito constante nos últimos anos, existe unha oferta inasequibel para a veciñanza ou xente que veña a residir a Arteixo e o alugueiro de tempada se camufla como opción para empresas ou traballadores temporais".
Incremento del IBI
La entidad recuerda que una de las propuestas que se planteó en 2025, para revertir en lo posible la situación, fue el incremento del IBI a partir de la tercera vivienda un 150%. Añade que la decisión se adoptó en lugares como Lugo, San Xoán de Río, Santiago de Compostela o Lekeito, en Euzkadi.
"Non obstante, Arteixo posúe máis de 3.500 vivendas baleiras, sendo o segundo municipio da provincia da Coruña con maior número de pisos nestas condicións, o que supón unha incongruencia cando se miran os prezos de venda ou alugueiro en coñecidas plataformas inmobiliarias", apostilla.