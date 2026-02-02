Mi cuenta

Arteixo

Arteixo repartirá más de 8.000 euros en sus concursos de Carnaval

Noelia Díaz
Noelia Díaz
02/02/2026 12:29
Comparsa en la edición del Carnaval de Arteixo de 2025
Comparsa en la edición del Carnaval de Arteixo de 2025
CARLOTA BLANCO
El Ayuntamiento de Arteixo ha presentado su programación de Carnaval, que este año tiene como protagonistas a los personajes del bosque. "Mouras, trasnos e animais do bosque convídante a vivir o entroido máis máxico", reza el cartel promocional, que incluye actividades en el municipio para los días 14, 16, 17 y 18 de febrero.

Concursos de carrozas, comparsas y disfraces, hinchables, talleres, degustaciones, photocall, animaciones infantiles y la quema del Meco serán algunos de los alicientes de una fiesta en la que se repartirán 6.960 euros en premios. Así, Arteixo es el municipio de la comarca coruñesa con los premios carnavaleros más suculentos.

Las actividades comenzarán el día 14 a las 22.00 horas con el Entroido Arteixoven, en el que actuará el grupo Origen, la disco móvil Impacto y Dj Cotelo. Ya el lunes 16 habrá fiesta infantil a las 17.00 horas en el Campo da Festa y concurso infantil de comparsas y disfraces a las 18.30 horas -este último estará dinamizado por Camelia do Bosque Máxico y contará con un espectáculo musical-. En la modalidad de comparsas, los primeros clasificados se llevarán 240 euros, los segundos 200 y los terceros 180; en grupos de 2 a 5 personas serán 160, 140 y 120 euros; y en disfraces individuales habrá 100 euros para el ganador, 90 para el segundo y 80 para el tercero.

El martes 17 será el día grande, con el desfile y concurso de carrozas, comparsas y disfraces de adultos, una cita que comenzará a las 17.30 horas y que animará Vero Rilo. Los ganadores se llevarán los siguientes premios: 1.500 euros, 1.200 y 1.000 en la categoría de carrozas; 1.200, 850 y 600 euros en comparsas (ocho o más integrantes); y 120, 100 y 90 en el apartado de disfraces (grupos de hasta siete personas). Además, habrá 300 euros para la mejor copla y una cesta de productos típicos de Carnaval para el mejor choqueiro.

Las inscripciones en el certamen están abiertas hasta el 9 de febrero a las 14.00 horas, y en la modalidad de disfraces también se podrán realizar en el escenario del Campo da Festa el día del concurso.

El Carnaval arteixán echará el cierre el día 18 a las 18.30 horas con la quema del Meco, que saldrá desde la plaza del Balneario y recorrerá las calles centrales del municipio hasta llegar al anfiteatro local. La Banda de Música Santiago de Arteixo y Vero Rilo pondrán la animación.

Los vecinos instalaron este fin de semana el Policarpo, que anuncia el inminente inicio de las celebraciones

Julio Iglesias, ‘colgado’ de un tronco para anunciar el Entroido de Samede

