La lucha de una vecina de Pastoriza: más de 40 años buscando a su hija

María Teresa García muestra documentación en su casa JAVIER ALBORÉS

María Teresa García tiene 72 años y afirma que lleva toda la vida luchando para encontrar a su hija, a la que dio a luz en 1984 en el hospital de A Coruña –por entonces Juan Canalejo– y que jamás volvió a ver, ya que los médicos le comunicaron que había fallecido. Ella desconfió siempre de que se la hubiesen robado, por detalles que presenció aquellos días e incoherencias en los mensajes que se le trasladaron.

Por ello acudió en dos ocasiones al juzgado y también al registro civil, además de contar su caso en platós televisivos como el de ‘El diario de Jorge’, en Telecinco, este mismo mes. “Tenía un puesto en el mercado de Ramón Cabanillas, en Coruña, y trabajé hasta el día antes de dar a luz. No me acuerdo ni por dónde entré, sé que perdí líquido sobre las cuatro de la mañana y fuimos para allí. A las 07.00 me dijeron que me habían puesto medicación para adelantar el parto y yo ya no entendí eso, pero lo achaco a que ellos estaban interesados en que yo pariese antes del cambio de turno”, sostiene García.

Mientras la cosían, pudo ver el aspecto de su bebé: “Tenía la cabeza llena de pelo negro. Vi cómo la pesaban, la limpiaban, le tomaban la huella del pie... y la escuché llorar. Pero estando allí mismo el doctor me dijo ‘no cuente con esta niña, que se le muere’”, explica.

"Todo es mentira"

Las escenas “sin sentido”, dice, se sucedieron durante los siguientes días en el hospital. “Decían que si había tenido una hemorragia, que si se le habían desarrollado mal los pulmones... pero yo la escuché llorar, todo eso es mentira”, cuenta María Teresa, quien añade que, dado que en aquella época los maridos no entraban en la sala de partos, el suyo fue a ver a la pequeña al nido, acompañado de su hermano, “y la vieron normal, sin oxígeno ni nada parecido”.

“Pasé 20 días ingresada porque un trozo de placenta se quedó dentro. Lloraba todos los días y uno de esos días un doctor me dijo “por qué lloras, si tú no la querías’”. Ahí me di cuenta de que estaba pasando algo raro. Exigí ver a la niña en el depósito y me enseñaron un bebé rubio y grande, como de cuatro kilos, cuando la nuestra decían que había pesado unos dos; también pedimos su cuerpo para enterrarlo y nos dijeron que la incinerarían allí, que nos ahorraba gastos”, relata.

Antes de este embarazo ya había sufrido un aborto. Una situación que se repitió cuatro veces más, no logrando tener más hijos. Aquel suceso la sumió en una depresión que todavía dura: “No pude volver a trabajar, estaba destrozada”, indica María Teresa García, quien tras su paso por Telecinco logró el contacto de una mujer de Bilbao que busca a sus padres biológicos. La prueba de ADN revelará si la lucha de María Teresa puede finalizar.