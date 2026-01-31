Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arteixo

La lucha de una vecina de Pastoriza: más de 40 años buscando a su hija

Noelia Díaz
Noelia Díaz
31/01/2026 04:45
María Teresa García muestra documentación en su casa
María Teresa García muestra documentación en su casa
JAVIER ALBORÉS
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

María Teresa García tiene 72 años y afirma que lleva toda la vida luchando para encontrar a su hija, a la que dio a luz en 1984 en el hospital de A Coruña –por entonces Juan Canalejo– y que jamás volvió a ver, ya que los médicos le comunicaron que había fallecido. Ella desconfió siempre de que se la hubiesen robado, por detalles que presenció aquellos días e incoherencias en los mensajes que se le trasladaron.

Por ello acudió en dos ocasiones al juzgado y también al registro civil, además de contar su caso en platós televisivos como el de ‘El diario de Jorge’, en Telecinco, este mismo mes. “Tenía un puesto en el mercado de Ramón Cabanillas, en Coruña, y trabajé hasta el día antes de dar a luz. No me acuerdo ni por dónde entré, sé que perdí líquido sobre las cuatro de la mañana y fuimos para allí. A las 07.00 me dijeron que me habían puesto medicación para adelantar el parto y yo ya no entendí eso, pero lo achaco a que ellos estaban interesados en que yo pariese antes del cambio de turno”, sostiene García. 

Mientras la cosían, pudo ver el aspecto de su bebé: “Tenía la cabeza llena de pelo negro. Vi cómo la pesaban, la limpiaban, le tomaban la huella del pie... y la escuché llorar. Pero estando allí mismo el doctor me dijo ‘no cuente con esta niña, que se le muere’”, explica. 

"Todo es mentira"

Las escenas “sin sentido”, dice, se sucedieron durante los siguientes días en el hospital. “Decían que si había tenido una hemorragia, que si se le habían desarrollado mal los pulmones... pero yo la escuché llorar, todo eso es mentira”, cuenta María Teresa, quien añade que, dado que en aquella época los maridos no entraban en la sala de partos, el suyo fue a ver a la pequeña al nido, acompañado de su hermano, “y la vieron normal, sin oxígeno ni nada parecido”. 

“Pasé 20 días ingresada porque un trozo de placenta se quedó dentro. Lloraba todos los días y uno de esos días un doctor me dijo “por qué lloras, si tú no la querías’”. Ahí me di cuenta de que estaba pasando algo raro. Exigí ver a la niña en el depósito y me enseñaron un bebé rubio y grande, como de cuatro kilos, cuando la nuestra decían que había pesado unos dos; también pedimos su cuerpo para enterrarlo y nos dijeron que la incinerarían allí, que nos ahorraba gastos”, relata. 

Antes de este embarazo ya había sufrido un aborto. Una situación que se repitió cuatro veces más, no logrando tener más hijos. Aquel suceso la sumió en una depresión que todavía dura: “No pude volver a trabajar, estaba destrozada”, indica María Teresa García, quien tras su paso por Telecinco logró el contacto de una mujer de Bilbao que busca a sus padres biológicos. La prueba de ADN revelará si la lucha de María Teresa puede finalizar.

Una mujer pasea un bebé en la plaza del Balneario de Arteixo

Mateo y Carmela, los nombres que triunfaron en Arteixo en 2025

Más información
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Turistas en María Pita

A Coruña es cada vez más internacional y bate el récord de turistas extranjeros
Lara Fernández
El gerente de la Oficina de Promoción Tecnológico-Industrial de la Cámara de Comercio de A Coruña, Daniel Tafalla

Daniel Tafalla: “El mayor problema para proyectos grandes es la infraestructura eléctrica”
Iván Aguiar
Estructura sobre la que se colocará la pasarela

Así es el plan de cuatro días para instalar la pasarela provisional sobre Alfonso Molina, en A Coruña
Iván Aguiar
Mueren dos operarios y otro está grave al ser atropellados por un camión-grúa en la A8

Mueren dos operarios y otros dos resultan heridos graves al ser atropellados por un camión-grúa en la A8 en Guitiriz
EP